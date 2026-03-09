Ixtapaluca, Méx.— Elementos de la Secretaría de Seguridad estatal y de la policía municipal de Ixtapaluca detuvieron a cuatro hombres y una mujer en la colonia Geovillas de Ayotla tras una persecución vehicular a quienes les decomisaron más de 140 bolsas de plástico con presuntas sustancias ilícitas —marihuana, cocaína, metanfetaminas en forma de pastillas y cristal— junto con dos básculas grameras.

Los detenidos fueron identificados como Dilan “N”, de 29 años; Óscar “N”, de 30; Abraham “N”, de 27; Édgar “N”, de 30, y Janeth “N”, de 29 años, quienes, según la Secretaría de Seguridad mexiquense, podrían ser integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según la versión de las autoridades, los sujetos viajaban en una camioneta de alta gama color gris y tres motocicletas —una roja, otra roja con franjas azules y una amarilla—. Al notar la presencia policial, intentaron huir en los vehículos. Los agentes los alcanzaron, los interceptaron y revisaron tanto a personas como a las unidades.

Las bolsas que contenían las sustancias simulaban paquetes de frituras comerciales, un método frecuente en células dedicadas al menudeo para evadir controles superficiales. Las autoridades colocaron a los implicados a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica tras la audiencia inicial y la revisión de las pruebas periciales.

Las primeras líneas de investigación apuntan a una posible vinculación de los detenidos con un homicidio registrado en Ixtapaluca el 15 de febrero pasado. Los agentes continuarán las indagatorias para confirmar esa relación y para establecer si participaron en otros hechos delictivos en la zona.

El Cártel Jalisco Nueva Generación mantiene presencia documentada en al menos 60 municipios del Estado de México, de acuerdo con diagnósticos de la Fiscalía General de Justicia estatal hasta 2024, con actividad identificada en corredores como Chalco, Ixtapaluca, Chimalhuacán y los Reyes La Paz.

La detención ocurre en un momento de reacomodos internos en el CJNG tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, ocurrida el 22 de febrero pasado durante un operativo en Jalisco.