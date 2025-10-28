Más Información

PayPal firmó un acuerdo con para integrar su billetera digital en , el chatbot líder de OpenAI, según declaró el sistema de pago en línea a CNBC.

Este acuerdo, que se habría sellado durante el fin de semana según la cadena, significa que a partir del año que viene los usuarios de PayPal podrán a través de la plataforma de inteligencia artificial (IA), y sus comerciantes podrán vender en ella, según indicó al medio el director ejecutivo de PayPal, Alex Chriss.

"Tenemos cientos de millones de usuarios fieles de billeteras de PayPal que ahora podrán hacer clic en el botón 'Comprar con PayPal' en ChatGPT y disfrutar de una experiencia de pago segura", declaró Chriss en una entrevista.

ChatGPT. Foto: iStock
El mes pasado, OpenAI anunció que sus usuarios podrían comprar a los vendedores de Shopify y Etsy, y hace dos semanas anunció un acuerdo de comercio electrónico con la cadena estadounidense de grandes almacenes Walmart.

De este modo, PayPal participa en una de las primeras iniciativas de OpenAI para ampliar el uso de ChatGPT -que cuenta con más de 700 millones de usuarios semanales- en el comercio electrónico.

Esta mañana las acciones de PayPal subían más de un 10% en las operaciones electrónicas previas a la apertura de Wall Street.

