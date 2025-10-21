Respuestas inmediatas, navegación intuitiva, sugerencias inteligentes y configuración flexible son algunos de los atributos con los que el navegador web ChatGPT Atlas irrumpió en el mercado este martes.

Por el momento, la apuesta de OpenAI solamente está disponible para los usuarios de macOS, a nivel mundial. Sin embargo, la compañía encabezada por Sam Altman adelantó que próximamente estará al alcance de dispositivos Android, iOS y Windows.

Atlas está disponible para MacOS, momentáneamente | Foto: especial

¿Cómo instalar ChatGPT Atlas?

Olvídate de cambiar de pestañas o de copiar y pegar aquello que deseas consultar con la inteligencia artificial. Basta con seguir los siguientes pasos para activar ChatGPT Atlas en tu Mac:

Ingresa al micrositio "Empezar con Atlas". Arrastra el icono de Atlas a tu carpeta de Aplicaciones. Abre Atlas e inicia sesión con tus credenciales de ChatGPT (sin importar si tienes el plan gratuito, Plus o Pro). Si tu cuenta pertenece a los planes Business o Enterprise, podrás probar la versión beta. Indica si deseas importar datos desde Chrome o Safari. Puede ser información como contraseñas, favoritos o historial de navegación. Concede el acceso al llavero (utilizado para almacenar datos como claves o certificados). Confirma el idioma y si quieres activar las memorias del navegador. Establece ChatGPT Atlas como tu navegador predeterminado.

¿Cómo usar Atlas, de OpenAI?

¿Cómo se llamaba la película que estabas buscando hace 15 días? ¿Qué ingredientes necesitas comprar para hacer ese postre que tienes en mente? ¿Cómo responder de manera educada a ese correo que te puso de mal humor?

Pues por algo este nuevo navegador se llama Atlas: está listo para 'cargar tu mundo' lleno de tareas y dudas.

Busca en la parte superior derecha el botón "Pregúntale a ChatGPT" y, sin salir de la ventana que estés visitando, se desplegará una columna lateral para que deposites tus inquietudes y requerimientos.

Atlas está disponible para MacOS, momentáneamente | Foto: especial

Para correos, documentos e invitaciones, notarás el poder de este asistente a través del cursor; solo selecciona aquello que necesitas delegar e ingresa la solicitud.

Y para agilizar las búsquedas, selecciona en la barra de navegación el icono del tipo de contenido que te interesa: texto, imágenes, video o noticias.

¿Es seguro navegar en Atlas?

Considera que si entras directamente a la página de ChatGPT, es posible realizar consultas sobre pestañas que fueron abiertas anteriormente, gracias a la memoria de navegación.

Sin embargo, en este punto es muy importante que configures tus controles de privacidad, para que decidas cuáles son los sitios autorizados para el análisis de esta IA y qué aspectos sí puede recordar.

Además, tal como en otros navegadores, Atlas ofrece las alternativas de modo incógnito y control parental.

