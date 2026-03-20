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Cancún, Quintana Roo. El director general del , Víctor Manuel Lamoyi, informó que la mayoría de las sucursales que fueron vandalizadas el pasado 22 de febrero, en el operativo federal en donde fue abatido el líder del , Nemesio Oseguera Cervantes, “”, ya se encuentran en operaciones y se ha mantenido la entrega de apoyos sociales.

Entrevistado durante el último día de actividades de la 89 edición de la Convención Bancaria, sin dar un número específico, el funcionario dijo que en algunos casos fueron daños menores, con lo cual la recuperación de las instalaciones se ha dado con mayor velocidad.

“La gran mayoría, ya están operando, ya estamos dando servicio. Estamos pagando pensiones en este periodo de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, niñas y niños hijos de madres trabajadoras y las pensiones de las mujeres del Bienestar. En eso estamos”, dijo el directivo.

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Cabe recordar que las autoridades de seguridad reportaron al menos 53 sucursales del Banco del Bienestar afectadas el día del operativo contra el líder del CJNG, siendo Jalisco y Michoacán las entidades con más daños.

“Algunas solo fue vandalismo menor, otras sí las incendiaron. Yo espero que a más tardar en abril estén todas al cien”, resaltó.

Tras la muerte de "El Mencho", se registraron hechos de violencia en diferentes puntos del país. Foto: Juan Carlos Williams/EL UNIVERSAL
Tras la muerte de "El Mencho", se registraron hechos de violencia en diferentes puntos del país. Foto: Juan Carlos Williams/EL UNIVERSAL

Transferencias desde la app estarían listas en mayo, prevén

Las transferencias desde aplicación (app) del Banco del Bienestar podrían estar listas en mayo próximo.

El directivo informó también que se sigue trabajando en los cambios que tendrá la aplicación del banco, la cual permitirá realizar transferencias e incorporar otros medios digitales de pago.

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“Estamos muy avanzados. Pronto daremos a conocer la nueva app. Transferencias, SPEI, CoDi, y DiMo. Es un proceso gradual y la vamos a ir fortaleciendo”, dijo.

De acuerdo con el directivo, a más tardar en mayo se tendría la nueva versión del aplicativo, la cual de manera gradual irá incorporando nuevas funcionalidades.

Lamoyi añadió que también se están reforzando los trabajos por parte de la institución para evitar que la población retire el efectivo, ahorre y aumente el pago con su tarjeta del Banco del Bienestar.

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“La tendencia que hemos visto es que las personas beneficiarias dejan cada vez más tiempo su dinero en el banco y lo usan menos en efectivo, más en tarjetas de crédito. Hay una variabilidad entre los diferentes programas. Los muchachos que son beneficiarios del programa de becas tienen mayor transaccionalidad digital, pagan más con su tarjeta. Los adultos mayores, por la misma dinámica que tienen retiran más su dinero”, dijo.

El jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Banco del Bienestar acelerará sus esfuerzos para acelerar un mayor uso de medios digitales con los recursos que se entregan a través de programas sociales.

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mcc

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