Más Información

Plan B plantea que titular del Ejecutivo pueda promover el voto en revocación; iniciativa prevé ejercicio entre 2027 y 2028

Plan B plantea que titular del Ejecutivo pueda promover el voto en revocación; iniciativa prevé ejercicio entre 2027 y 2028

Incendio en Dos Bocas deja 5 muertos: Pemex; asegura que suceso está controlado

Incendio en Dos Bocas deja 5 muertos: Pemex; asegura que suceso está controlado

Plan B va por recorte de regidores en los municipios del país; prohíbe nepotismo en alcaldías y diputaciones locales

Plan B va por recorte de regidores en los municipios del país; prohíbe nepotismo en alcaldías y diputaciones locales

Pódcast busca “difundir ideales" de Morena... pero oculta sus gastos; en Meta desembolsó casi 300 mil pesos

Pódcast busca “difundir ideales" de Morena... pero oculta sus gastos; en Meta desembolsó casi 300 mil pesos

Emerge del Templo Mayor ofrenda monumental para inframundo marino

Emerge del Templo Mayor ofrenda monumental para inframundo marino

SCJN avala extinción de fideicomisos ordenados por AMLO; no hubo violaciones en el proceso legislativo, dice

SCJN avala extinción de fideicomisos ordenados por AMLO; no hubo violaciones en el proceso legislativo, dice

Alianza In, asociación que agrupa a las principales plataformas como DiDi, y Uber, reiteraron su llamado al diálogo con el gobierno federal para establecer mesas de trabajo para encontrar una solución que les permita operar en los del país.

Las plataformas de movilidad consideran que la propuesta de establecer puntos de recogida remotos en las terminales aéreas no pone al usuario en el centro de la , ni ofrece una buena experiencia de llegada al país.

“La propuesta no contempla la atención a personas con movilidad reducida o discapacidad ni personas adultas mayores, que tendrían que desplazarse una distancia considerable, y no conocemos las condiciones de los trayectos propuestos, que también podrían significar un reto considerable.

Lee también

“Las plataformas digitales de movilidad hacemos un llamado a la presidenta Pardo, y las autoridades involucradas, para establecer cuanto antes mesas de trabajo de manera formal, en igualdad de condiciones que el resto de los actores del ecosistema de movilidad”, indicó Alianza In, en un comunicado.

Respecto a los que los taxis concesionados en el aeropuerto realizan, las plataformas digitales consideran que este punto debe ser analizado de manera integral y establecer condiciones para todos los servicios de movilidad que se traduzcan en mayor competencia y generen las mejores condiciones para los usuarios.

“México se encuentra ante una oportunidad única con la próxima de la FIFA 2026. Para millones de visitantes, los aeropuertos serán su primer contacto con nuestro país, por lo que garantizar experiencias de movilidad eficientes, seguras y diversas resulta fundamental para proyectar una imagen positiva de México ante el mundo”, afirmaron.

Lee también

Taxis de plataforma, alternativa para millones de usuarios, argumentan

Las de movilidad destacaron que se han convertido en una alternativa esencial para millones de personas que buscan trasladarse de forma cómoda, segura y transparente.

Para muchos usuarios, estos servicios complementan el , los taxis y otros servicios tradicionales, ampliando las opciones de movilidad.

Además, “es preciso señalar que existen decisiones judiciales que reconocen que las acciones y sanciones contra conductores que prestan servicios en zonas aeroportuarias son arbitrarias y discriminatorias”, apuntaron.

Lee también

Alianza In considera que, mediante el diálogo y la colaboración entre autoridades, empresas y sociedad, es posible construir soluciones que pongan en el centro a las personas y fortalezcan la movilidad en .

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]