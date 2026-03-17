Alianza In, asociación que agrupa a las principales plataformas como DiDi, InDrive y Uber, reiteraron su llamado al diálogo con el gobierno federal para establecer mesas de trabajo para encontrar una solución que les permita operar en los aeropuertos del país.

Las plataformas de movilidad consideran que la propuesta de establecer puntos de recogida remotos en las terminales aéreas no pone al usuario en el centro de la atención, ni ofrece una buena experiencia de llegada al país.

“La propuesta no contempla la atención a personas con movilidad reducida o discapacidad ni personas adultas mayores, que tendrían que desplazarse una distancia considerable, y no conocemos las condiciones de los trayectos propuestos, que también podrían significar un reto considerable.

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“Las plataformas digitales de movilidad hacemos un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y las autoridades involucradas, para establecer cuanto antes mesas de trabajo de manera formal, en igualdad de condiciones que el resto de los actores del ecosistema de movilidad”, indicó Alianza In, en un comunicado.

Respecto a los pagos de derechos que los taxis concesionados en el aeropuerto realizan, las plataformas digitales consideran que este punto debe ser analizado de manera integral y establecer condiciones para todos los servicios de movilidad que se traduzcan en mayor competencia y generen las mejores condiciones para los usuarios.

“México se encuentra ante una oportunidad única con la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. Para millones de visitantes, los aeropuertos serán su primer contacto con nuestro país, por lo que garantizar experiencias de movilidad eficientes, seguras y diversas resulta fundamental para proyectar una imagen positiva de México ante el mundo”, afirmaron.

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Taxis de plataforma, alternativa para millones de usuarios, argumentan

Las plataformas digitales de movilidad destacaron que se han convertido en una alternativa esencial para millones de personas que buscan trasladarse de forma cómoda, segura y transparente.

Para muchos usuarios, estos servicios complementan el transporte público, los taxis y otros servicios tradicionales, ampliando las opciones de movilidad.

Además, “es preciso señalar que existen decisiones judiciales que reconocen que las acciones y sanciones contra conductores que prestan servicios en zonas aeroportuarias son arbitrarias y discriminatorias”, apuntaron.

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Alianza In considera que, mediante el diálogo y la colaboración entre autoridades, empresas y sociedad, es posible construir soluciones que pongan en el centro a las personas y fortalezcan la movilidad en México.

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ss/mcc