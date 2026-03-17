Existen factores que impulsan el crecimiento de la informalidad, como los costos laborales elevados, el nivel educativo, entre otros, explicaron representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con ese organismo, los principales retos de México son: mantener la estabilidad macroeconómica, impulsar el crecimiento de la productividad, reducir la alta tasa de informalidad y reducir las emisiones de carbono, dijo la jefa de División del Departamento de Economía de la OCDE, Aida Caldera.

En videoconferencia, convocada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la OCDE en la que presentaron el “Estudio Económico de México 2026”, Caldera dijo que la alta tasa de informalidad en el país frena la productividad.

Aseguró que “es cierto que cuando hay barreras significativas a la entrada al mercado formal, ya sean de habilidades, ya sean de costos laborales elevados, como ahora estamos hablando de las contribuciones sociales o un elevado salario mínimo. Este tipo de factores son barreras no solo la no formalización de la gente, también de las empresas”.

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Consideró que esos factores sí pueden aumentar la informalidad, que en México significa que la mitad de los trabajadores no laboran en la formalidad.

Débil crecimiento de la productividad en México

Sobre el hecho de que la baja productividad tiene que ver con la informalidad, el subjefe de División del mismo departamento, Alberto González, dijo que la productividad en las últimas décadas apenas creció en México, lo que contrasta con otras economías que integran la OCDE.

Añadió que México es de los países que menos invierte en la salud y en la educación entre los 38 países que conforman la Organización, pero es a través de la capacitación y elevando el nivel educativo como se podrá subir la productividad.

Explicó que “la informalidad está por encima del 50% y quizá ahí un poquito la preocupación es que la vemos que está remontando, en el sentido de que venía en una tendencia decreciente, pero en los últimos tiempos está remontando debido a esa debilidad del mercado laboral”.

Añadió que “para reducir la informalidad, desafortunadamente no hay una única política pública que pueda ayudar, sino que es un fenómeno muy complejo y se necesitan acciones en diferentes aspectos”.

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Señalan encarecimiento de la informalidad

Para la directora general del IMCO, Valeria Moy, es claro que la mayor parte de la población económicamente activa que se incorpora al mercado laboral se va a la informalidad.

Expuso que cuando se incorpora a la población económicamente activa “más de un millón 100 mil personas al año y solo se generan 270 mil empleos formales, pues la diferencia, evidentemente, se tiene que ir a la informalidad y eso sin cubrir los déficits que vas generando, que tienes generados de años anteriores. Entonces sí, es una estrategia de sobrevivencia, pero al mismo tiempo es un problema”.

Comentó que pareciera que se profundiza el problema porque ya se conoce el alto nivel de informalidad que hay en el país y no se trabaja por revertirlo.

“En los últimos años, donde se han implementado diferentes reformas que lo que han hecho es aumentar el costo de la formalidad y eso también jala la informalidad, porque lo que hemos visto es que los salarios se mueven en el mismo sentido, lo que aumenta el costo de la formalidad”, explicó.

Moy explicó que "estamos viendo que no solo tenemos estas fracturas y estas grietas en el mercado laboral, sino que las hacemos más profundas”, porque ya se conoce que la informalidad es alta y la “hacemos más profunda en lugar de tratar de corregir de fondo el problema”.

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