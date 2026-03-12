Luego de las protestas de taxistas establecidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) contra las plataformas de movilidad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se propone establecer espacios alejados en las terminales para que los pasajeros puedan hacer uso de servicios de servicios de aplicación, como los de Uber y Didi.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal llamó a los taxistas establecidos a moderar sus tarifas, pues señaló que en otro aeropuertos, como el de Cancún son muy altas.

La Mandataria federal confió que este asunto se solucionará con diálogo.

“¿Qué es lo que está planteando el Aeropuerto? Vamos a poner un espacio más alejado donde puedan llegar las plataformas de manera segura, y la comodidad para el que sale, y quiere directamente tomar su taxi, pues tomarlo de manera directa a los que pagan derechos en el aeropuerto”.

Taxis de aplicación en el AICM. 12 de marzo de 2026. FOTO: CARLOS MEJIA|EL UNIVERSAL

“Tienen que moderar sus tarifas ¿verdad? porque sale uno del aeropuerto y te cobran 4 mil pesos, no solo en el de aquí, en el de Cancún, en otros. Entonces también tienen que moderar sus tarifas de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para beneficiar a los usuarios. Entonces esa organización es lo que ayer pues causó esta problemática y se va a solucionar con diálogo. Siempre con diálogo hay que solucionar", comentó.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal indicó que se está dialogando con las organizaciones de taxistas y autoridades aeroportuarias, pues señaló que los vehículos de las plataformas no pagan derechos.

“Quien paga derechos pues tiene que pagar derechos para poder tener ese beneficio y quien no, pues que también haya un beneficio para el usuario para que de manera segura pueda trasladarse a un lugar donde pueda tomar su plataforma”, dijo.

Taxis de aplicación en el AICM. 12 de marzo de 2026. FOTO: CARLOS MEJIA|EL UNIVERSAL

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en algunos otros países no se permite que las plataformas operen en los aeropuertos.

“Tiene que haber un acuerdo. En muchos lugares del mundo ni siquiera se permiten las plataformas porque consideraron en su momento que había que proteger a los taxistas. Aquí en México, donde se permiten las plataformas lo que tiene que haber es un acuerdo de los que son concesionarios del aeropuerto que pagan derechos”, comentó.

