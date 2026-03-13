Durante el primer día de los operativos de la Guardia Nacional para inhibir las operaciones de taxis por aplicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), los usuarios seguían solicitando sus servicios.

Ana aterrizó por la mañana y pidió un Uber para ir a su casa en Nezahualcóyotl, Estado de México.

No sabía que los conductores de aplicación no pueden levantar pasajeros en el polígono del aeropuerto.

“Ya lo pedí y dice que viene para acá, ya si me dejan subirme lo hago, si no, pues tendré que caminar al Metro o salirme del aeropuerto”, dijo.

Tras unos minutos de espera, el auto que Ana solicitó se estacionó entre dos patrullas de la Guardia Nacional, subió a la pasajera y se retiró sin contratiempos.

Juan Robles también pidió un taxi por aplicación. Comentó que prefiere este servicio porque es más barato que utilizar los que están establecidos dentro del aeropuerto.

“Sí supe que no quieren que entre Uber, pero yo en lo particular lo uso porque es más barato. Los otros taxis por un viaje de 15 minutos te cobran más de 300 pesos, no conviene”, dijo.

En un recorrido realizado la mañana del jueves, día en el que comenzó el despliegue de la Guardia Nacional en el Benito Juárez, se constató que taxis vía plataforma eran solicitados por los usuarios de la terminal aérea.

