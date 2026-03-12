El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunció el inicio de operativos para evitar que taxis de aplicación realicen servicios de llegada o salida dentro de las instalaciones del aeropuerto.

A partir de hoy 12 de marzo, elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados en las terminales para impedir que conductores de plataformas digitales operen dentro del aeropuerto capitalino.

La medida ha generado preocupación entre conductores y plataformas, quienes advierten que podría derivar en detenciones arbitrarias y discriminatorias.

¿Por qué bloquearán la entrada y salida de taxis de aplicación en el AICM?

De acuerdo con el Grupo Aeroportuario Marina, responsable de la administración del aeropuerto, el objetivo del operativo es reforzar las acciones contra el transporte irregular en el AICM.

Según el comunicado oficial, la intención es garantizar la seguridad de las personas usuarias y evitar servicios de transporte que no cuenten con autorización dentro del aeropuerto.

El propio AICM publicó en X:

“En el marco de las coordinaciones interinstitucionales realizadas por Grupo Aeroportuario Marina, con el objeto de reforzar las acciones llevadas a cabo en el AICM a fin de inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre y con ello garantizar la seguridad de las personas usuarias en estricto apego a la legalidad, a partir de mañana 12 de marzo comenzarán los operativos por parte de la Guardia Nacional”.

Uber pide evitar detenciones arbitrarias de conductores

Las plataformas digitales no se quedaron calladas.

Una de las más conocidas, Uber, ya reaccionó públicamente y pidió que se respete el derecho de los conductores a trabajar.

La empresa solicitó que no se realicen detenciones arbitrarias contra choferes que utilizan aplicaciones para recoger o dejar pasajeros en aeropuertos.

El conflicto no es nuevo.

En 2023 ocurrió una situación similar, cuando los taxis de aplicación prácticamente desaparecieron del aeropuerto por un tiempo.

Sin embargo, posteriormente se obtuvo un amparo judicial que permitió a los conductores continuar prestando servicio.

Amparo permitió operar a taxis de aplicación en aeropuertos

El caso llegó a tribunales y una jueza ordenó a la Guardia Nacional respetar la suspensión definitiva del juicio de amparo.

Esa resolución reafirmó el derecho de los conductores de plataformas a:

Dejar pasajeros en aeropuertos

Recoger usuarios en las terminales

Trabajar mediante aplicaciones sin ser sancionados

En teoría, esa resolución permitiría a los conductores transitar libremente dentro de los aeropuertos del país.

Taxis tradicionales amenazan con bloquear el AICM

El conflicto escaló luego de que taxis concesionados del aeropuerto, agrupados en la organización “Nueva Imagen”, amenazaran con bloquear accesos a las terminales 1 y 2 del AICM.

Su demanda es prohibir la operación de aplicaciones de transporte dentro del aeropuerto.

Los conductores argumentan que las plataformas representan competencia desleal frente a los taxis autorizados del aeropuerto.

¿Tiene relación con el Mundial FIFA 2026?

México se prepara para recibir el Mundial FIFA 2026, un evento que atraerá millones de visitantes internacionales.

De acuerdo con estimaciones turísticas, más de 5 millones de personas podrían visitar el país durante el torneo.

Esto ha puesto presión sobre los aeropuertos del país, particularmente el AICM, para ordenar los servicios de transporte que operan en sus instalaciones.

¿Los taxis de aplicación ya no podrán entrar al aeropuerto?

Por ahora, la situación sigue generando incertidumbre.

Mientras el AICM y el Grupo Aeroportuario Marina buscan limitar la operación de transporte considerado irregular, las plataformas insisten en que existen resoluciones judiciales que les permiten operar.

El inicio de estos operativos podría abrir un nuevo capítulo legal y político entre:

autoridades aeroportuarias

taxis concesionados

plataformas como Uber

Un conflicto que, como ya ocurrió antes, podría terminar nuevamente en tribunales.

