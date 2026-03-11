Dentro del portafolio de Cadillac, hay algo que se llama Serie V que son los modelos de alto desempeño. Línea que agrupa las versiones más deportivas.

La historia de la Cadillac V-Series comenzó a principios de los años 2000, cuando el fabricante estadounidense buscó competir con las divisiones deportivas de marcas europeas como BMW M o Mercedes-AMG. El objetivo era crear versiones más radicales de sus modelos, capaces de ofrecer prestaciones más altas.

Qué es la Serie V de Cadillac

Cuando un vehículo recibe la insignia V-Series, Cadillac no solo aumenta la potencia del motor. Estos modelos reciben un desarrollo en suspensión, frenos de mayor rendimiento y dirección.

La Serie V de Cadillac en la era eléctrica

En el marco de la F1 Cadillac no solo presentó su monoplaza, sino que también el Cadillac Optiq V-Series. Este modelo forma parte de la quinta generación de la familia V-Series.

En términos mecánicos, el OPTIQ-V utiliza un sistema de doble motor con tracción integral (AWD) que entrega 519 hp y 650 lb-pie de torque. Cadillac también incorporó funciones enfocadas en el desempeño como Velocity Max, que libera toda la potencia del tren motriz, así como Launch Control, que permite acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 3.8 segundos.

En cuanto a la parte eléctrica, la SUV utiliza una batería de 85 kWh, con una autonomía superior a 440 kilómetros por carga completa. También integra un puerto NACS, estándar de carga que cada vez adoptan más fabricantes en Norteamérica.

El interior integra una pantalla curva LED de 33 pulgadas, servicios conectados con Google integrado, sistema de audio AKG de 19 bocinas y actualizaciones de software remotas. En sus ADAS encontramos control crucero adaptativo, frenado automático de emergencia, monitoreo de punto ciego entre otras.

Precio del Cadillac OPTIQ-V 2026 en México

Cadillac confirmó que el OPTIQ-V 2026 llegará con un precio de $1,684,900 pesos.

