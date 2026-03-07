Más Información
El Ford Mustang 2026 ha llegado causando revuelo. Este auto es parte del legado deportivo del fabricante estadounidense, que comenzó en la década de los años 60 y que hoy sigue escribiendo su historia.
Pero no se trata de cualquier vehículo deportivo, sino de uno con diseño exterior agresivo y un interior con múltiples novedades de infoentretenimiento y conectividad. Si quieres saber su precio, sigue leyendo.
¿Cuáles son las versiones del Ford Mustang 2026?
El Ford Mustang 2026 fue presentado en 2025, y hoy en día ya se encuentra a la venta en México. Esta séptima generación se compone de 3 versiones: Eco Boost, GT y Dark Horse.
Todas comparten algunas características como el sistema de audio AM/FM, Tecnología FORD-COPILOT 360, compartimiento para lentes de sol, tracción RWD y 6 modos de manejo: normal, resbaladizo, deportivo, pista, pista de carreras, MyMode.
Sin embargo, cada una ofrece:
Versión Eco
- Eco Boost: Está equipado con freno de emergencia y detección de peatones; faros con encendido automático, clúster digital de 12.4” que funciona con la app de Ford; aire acondicionado tiene control automático; asientos delanteros de piel y pedales de aluminio; freno de mano es eléctrico; transmisión automática de 10 velocidades; y alarma perimetral antirrobo.
- Eco Boost Convertible: Tiene freno de emergencia y detección de peatones; vidrios eléctricos con apertura remota; asientos traseros fijos; cancelación activa de ruido; bolsas de aire laterales en primera fila y de cabecera; asientos de piel, descansabrazos y dos portavasos delanteros.
Versión GT
- GT Manual: Cuenta con asistencia de pre-colisión con freno de emergencia automático y detección de peatones; cámara de crucero adaptativo; activación de luces altas; frenado post-colisión; transmisión manual de 6 velocidades; asientos delanteros de piel y traseros plegables; y rines de aluminio.
- GT Automático: Incluye monitoreo de punto ciego y freno de emergencia; SYNC 4 con sistema de infoentretenimiento; apertura universal de garaje; freno de mano eléctrico; sistema de encendido y revolución remotos; sistema de escape de alto rendimiento; transmisión manual de 10 velocidades; y espejos exteriores eléctricos con calefactor.
- GT Convertible Manual: Su asistencia es de maniobra evasiva; cuenta con control de crucero adaptativo; clúster digital de 12”; cancelación activa de ruido; asientos de piel; guantera con seguro; sistema de escape de alto rendimiento; techo descapotable; y transmisión manual de 6 velocidades.
- GT Convertible Automático: Asistencia de pre-colisión con freno de emergencia automática; control de crucero adaptativo con Stop & Go; 2 puertos de carga inteligente; asientos de piel fijos; sistema de encendido remoto; freno de mano eléctrico; techo descapotable; transmisión automática de 10 velocidades; paletas de cambio al volante; y Sistema de Seguridad Personal.
Versión Dark Horse
- Dark Horse Manual: Está equipado con asistencia de maniobra evasiva y detección de peatones; frenado post-colisión; pantalla táctil de 13.2” con SYNC; asientos delanteros deportivos RECARO; palanca de velocidades forradas de piel; sistema de escape de alto rendimiento; bolsas de aire frontales y laterales; y transmisión manual es de 6 velocidades TREMEC.
- Dark Horse Automático: Tiene control de crucero adaptativo con Stop & Go; monitoreo de punto ciego; espejo retrovisor electrocrómico con atenuación automática; palanca de velocidades en color azul titanio; sistema de encendido y revolución remotos; sistema de escape con válvula activa; transmisión automática de 10 velocidades SelectShift; y mecanismo de detección de pasajeros.
¿Cuánto cuestan las versiones del Ford Mustang 2026?
Los precios del Ford Mustang 2026 para cada una de sus versiones son:
- Eco Boost: $951,500.
- Eco Boost Convertible: $1,001,500.
- GT Manual y GT Automático: $1,333,500.
- GT Convertible Manual y GT Convertible Automático: $1,403,500
- Dark Horse Manual y Dark Horse Automático: desde $1,603,500.
Sin duda, los autos evolucionan para adaptarse a las necesidades de los conductores. Y con la nueva generación del Ford Mustang se cumplen los objetivos de seguridad, comodidad y potencia.
