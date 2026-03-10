Hoy en día la movilidad eléctrica en México ya no es solo una tendencia. Es casi una necesidad. Por eso, TVS Motor Company presenta en el país su nuevo TVS iQube Electric 2026, un scooter 100% eléctrico.

Bicicletas eléctricas, bicimotos y scooters se han convertido parte de nuestra vida cotidiana, principalmente por su practicidad y facilidad para desplazarse en trayectos cortos dentro de la ciudad.

TVS iQube Electric: autonomía, potencia y desempeño para la ciudad

El nuevo TVS iQube Electric en México esta pensado para entornos urbanos. Ya que integra un motor eléctrico con 4.6 kW de potencia máxima lo que equivale a 6.2 hp, ¿suena poco? Recordemos que la ventaja de los vehículos eléctricos es que tanto el torque y aceleración son inmediatos y este en particular es capaz de acelerar de 0 a 40 km/h en 4.2 segundos.

Foto: Benito Martínez Gil

En términos de rendimiento, ofrece:

Hasta 100 km de autonomía en modo ECO

Velocidad máxima de 78 km/h

Batería de iones de litio de 3.4 kWh (52V)

Tiempo de carga de 0 a 80% en 6 horas con 9 minutos

Frenado regenerativo

Freno delantero de disco de 220 mm

Sistema de reversa

Asistencia en pendiente

Conectividad con SmartXonnect

TVS iQube cuenta con un ecosistema de infoentretenimiento digital.

A través de la app SmartXonnect, el usuario puede acceder a:

Navegación

Diagnóstico del vehículo

Geocercas

Alertas antirrobo

Modos de conducción personalizables

Foto: Benito Martínez Gil

Todo se visualiza desde una pantalla digital TFT de 7 pulgadas.

Un scooter eléctrico con respaldo global

El TVS iQube, supera las 800 mil unidades vendidas a nivel global pero a México no llega sola, ya que cuenta con el soporte de Grupo Motomex, empresa con más de 66 años de experiencia en la industria.

Foto: Benito Martínez Gil

Actualmente, TVS Motor tiene:

Más de 100 distribuidores en México

Más de 300 centros de servicio

En la que podrás conseguir el primer scooter eléctrico de TVS a un precio de $82,990 pesos.

