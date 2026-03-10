Más Información

¿Por qué la popularidad de “Punch” podría fomentar el tráfico ilegal de especies?; académico de la UNAM responde

Influencer Tammy Parra visita al mono “Punch” y su reacción se viraliza; “salí llorando”

Salinas Pliego reacciona a investigación de EL UNIVERSAL sobre pagos de eventos de precampaña de Adán Augusto; esto dijo

LEGO anuncia nuevo set de Mario Kart inspirado en Luigi; ¿cuándo y dónde adquirir la pieza de colección?

Hannah Montana regresa a la pantalla por 20 aniversario; ¿cuándo y dónde ver el episodio especial?

Hoy en día la movilidad eléctrica en México ya no es solo una tendencia. Es casi una necesidad. Por eso, TVS Motor Company presenta en el país su nuevo TVS iQube Electric 2026, un scooter 100% eléctrico.

Bicicletas eléctricas, bicimotos y scooters se han convertido parte de nuestra vida cotidiana, principalmente por su practicidad y facilidad para desplazarse en trayectos cortos dentro de la ciudad.

TVS iQube Electric: autonomía, potencia y desempeño para la ciudad

El nuevo TVS iQube Electric en México esta pensado para entornos urbanos. Ya que integra un motor eléctrico con 4.6 kW de potencia máxima lo que equivale a 6.2 hp, ¿suena poco? Recordemos que la ventaja de los vehículos eléctricos es que tanto el torque y aceleración son inmediatos y este en particular es capaz de acelerar de 0 a 40 km/h en 4.2 segundos.

Foto: Benito Martínez Gil
En términos de rendimiento, ofrece:

  • Hasta 100 km de autonomía en modo ECO
  • Velocidad máxima de 78 km/h
  • Batería de iones de litio de 3.4 kWh (52V)
  • Tiempo de carga de 0 a 80% en 6 horas con 9 minutos
  • Frenado regenerativo
  • Freno delantero de disco de 220 mm
  • Sistema de reversa
  • Asistencia en pendiente

Conectividad con SmartXonnect

TVS iQube cuenta con un ecosistema de infoentretenimiento digital.

A través de la app SmartXonnect, el usuario puede acceder a:

  • Navegación
  • Diagnóstico del vehículo
  • Geocercas
  • Alertas antirrobo
  • Modos de conducción personalizables
Foto: Benito Martínez Gil
Todo se visualiza desde una pantalla digital TFT de 7 pulgadas.

Un scooter eléctrico con respaldo global

El TVS iQube, supera las 800 mil unidades vendidas a nivel global pero a México no llega sola, ya que cuenta con el soporte de Grupo Motomex, empresa con más de 66 años de experiencia en la industria.

Foto: Benito Martínez Gil
Actualmente, TVS Motor tiene:

  • Más de 100 distribuidores en México
  • Más de 300 centros de servicio

En la que podrás conseguir el primer scooter eléctrico de TVS a un precio de $82,990 pesos.

