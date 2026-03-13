Nezahualcóyotl, Méx.— El gobierno de Nezahualcóyotl convocó a los habitantes a sumarse a la Exposición: Mundial Neza 86, con fotografías, objetos y testimonios que den cuenta de la experiencia vivida durante uno de los acontecimientos más importantes en la historia deportiva y social del municipio.

El alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo informó que esta iniciativa es un eje cultural rumbo al Mundial de Futbol de este año, que busca conformar el acervo histórico-cultural y está dirigida a coleccionistas, fotógrafos, aficionados y familias que conserven materiales originales relacionados con este evento en el Estadio Neza 86.

Entre los materiales que podrán presentarse se encuentran fotografías inéditas tomadas durante el Mundial, en el estadio o en el municipio.

Las imágenes no serán retenidas físicamente, únicamente se realizará su digitalización para fines culturales, museográficos y de difusión institucional, respetando en todo momento los derechos de autor y acreditando a las personas autoras. También podrán presentarse objetos y artículos históricos relacionados con el Mundial México 1986 en el Estadio Neza 86, como boletos originales, recortes de prensa, carteles, programas oficiales, banderines, souvenirs, videos o testimonios escritos o grabados de habitantes que vivieron este acontecimiento.

En estos casos, el comité evaluador determinará si los objetos podrán integrarse mediante préstamo temporal para su exposición y digitalización.

Como parte de esta convocatoria, a través de la Dirección de Cultura, se otorgarán reconocimientos a los tres mejores materiales relacionados con el Mundial en Neza 86.

El primer lugar recibirá un teléfono celular, un calentador solar y un premio sorpresa; el segundo, un teléfono celular y un premio sorpresa, y el tercero, un teléfono celular.

