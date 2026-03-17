Claudia Sheinbaum admite retraso en Tren Suburbano al AIFA; insiste en que estará antes del Mundial 2026

A menos de 100 días para la Copa del Mundo 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo admitió un retraso en el Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En su conferencia mañanera de este martes 17 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se lleva una semana de diferencia, pero está insistiendo en que se cumpla con la fecha establecida, después de que aseguró que estaría listo para Semana Santa.

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“Traemos ahí una diferencia de una semana. Yo les pedí que estuviera el 29 de marzo y me dicen que a lo mejor es el 6 de abril, pero yo les insisto en que el 29 de marzo porque es antes de Semana Santa”, expuso la Mandataria federal.

Justificó la titular del Ejecutivo federal que se revisa la seguridad del Tren: “Están culminando las pruebas y en el momento en que estén listas, pues ya iniciaría”.

“El Lechería-AIFA sí va estar antes del Mundial y nada más tenemos una diferencia de unos cuantos días”, refirió.

Agregó que también se realiza un embellecimiento alrededor de la zona del Tren con obras como repavimentación y senderos seguros. Recordó que el Tren AIFA-Pachuca estaría listo para 2027.

En febrero pasado, Sheinbaum dijo que antes de Semana Santa estaría listo el Tren de pasajeros Ciudad de México-AIFA, mientras que el próximo año entrarían en operación las rutas Ciudad de México-Querétaro y AIFA-Pachuca.

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