Tras el anuncio de Uber y taxis concesionados de trabajar en conjunto, la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México informó que no hay autorización vigente ni acuerdo oficial.

En una tarjeta informativa, la dependencia expuso que ha identificado una campaña de difusión por parte de plataformas digitales, dirigida a personas concesionarias del servicio de Taxi en la Ciudad de México, invitándolas a incorporarse a sus aplicaciones.

Este miércoles, Uber y MX Taxi anunciaron el trabajo conjunto que permitirá que los usuarios soliciten un taxi concesionado directamente desde la app, bajo un modelo que respeta la naturaleza del taxi como servicio público regulado.

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Al respecto, hoy Semovi enfatizó que no existe autorización vigente y que actualmente no existe ningún acuerdo oficial ni marco normativo que permita la integración del servicio de Taxi concesionado a plataformas diseñadas para vehículos particulares. Por lo que llamó a evitar irregularidades.

“Se exhorta a las personas concesionarias a no realizar procesos de incorporación, ya que se trata de esquemas no regulados que pueden afectar su situación legal y operativa”.

Semovi también destacó que reforzará la supervisión y aplicará las sanciones correspondientes a quienes incumplan con la normativa vigente, con multas de hasta 400 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

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