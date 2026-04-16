Naucalpan, Méx.- Habitantes de Naucalpan realizan un bloqueo para impedir la construcción e instalación del pilote 19 en San Antonio Zomeyucan del Mexicable Línea 3; denuncian afectaciones a sus viviendas tras la venta de un predio que forma parte de un condominio.

“Vivimos en una unidad de condominio en horizontal, somos 11 propietarios, la constructora hizo un contrato de compra-venta privado con uno de los dueños que tiene el predio aquí, pero no vive. Compraron 20 metros y a nosotros no se nos tomó en cuenta”, denunció Erika, una de las vecinas afectadas.

En el lugar permanecen las más de 10 familias afectadas quienes impiden el acceso a los trabajadores que tenían la consigna de comenzar la construcción en ese punto.

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Vecinos impiden la construcción del Mexicable Línea 3 tras afectaciones a sus viviendas. Foto: Especial

Los vecinos señalaron que desde el año pasado se reunieron con autoridades del Gobierno del Estado de México para que se adquieran los 94 metros de todo el condominio y no se afecte a las familias, sin embargo, no se ha llegado a un acuerdo.

“Para ingresar al predio que les vendieron tienen que ingresar por la puerta de acceso al condominio y hoy quisieron ingresar por la fuerza. Trajeron un herrero para forzar la entrada”, detalló Erika.

Agregó que se “están cometiendo muchas arbitrariedades, están violando nuestro derecho a la privacidad. Dijeron que era un gobierno de cambio en el cual nosotros confiamos y nos está saliendo peor”.

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Los vecinos piden la intervención de la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y exigen que no se construya hasta no llegar a un acuerdo en beneficio de todos los habitantes, para no afectar a las familias.

Asimismo, amagaron con permanecer toda la noche en el bloqueo hasta que se retiren el personal del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico (SITRAMYTEM), los trabajadores de la constructora y los elementos de la Policía del Estado que llegaron al lugar.

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pjm