Naucalpan, Méx.- Dos recolectores de basura perdieron la vida y uno más resultó lesionado al impactarse contra un puente mientras viajaban en la parte superior de un camión recolector, sobre Periférico Norte.

Los cuerpos de los trabajadores quedaron sobre las bolsas negras que rebasaban la capacidad del vehículo, en las cuales se trasladaba mientras el camión estaba en circulación.

Los hechos sucedieron a la altura de la avenida Gustavo Baz, frente al Palacio Municipal, donde el vehículo detuvo su marcha tras lo acontecido.

Lee también Edomex se suma a festejos mundialistas bajo la marca “Estadio de México, un destino futbolero”; Selección Mexicana jugará en el Nemesio Diez

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan quienes acordonaron la zona en espera de los peritos.

A su llegada, los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) llevaron a cabo las investigaciones correspondientes así como el retiro de los cuerpos.

La persona lesionada fue trasladada al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Lee también Tras "portazo" en Congreso de CDMX, integrantes de Asamblea de Barrios, diputados y Secretaría de Vivienda acuerdan mesas de trabajo

El camión recolector y el operador fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las indagatorias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr