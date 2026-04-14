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Naucalpan, Méx.- Dos recolectores de perdieron la vida y uno más resultó lesionado al contra un puente mientras viajaban en la parte superior de un camión recolector, sobre .

Los cuerpos de los trabajadores quedaron sobre las bolsas negras que rebasaban la capacidad del vehículo, en las cuales se trasladaba mientras el camión estaba en circulación.

Los hechos sucedieron a la altura de la avenida Gustavo Baz, frente al Palacio Municipal, donde el vehículo detuvo su marcha tras lo acontecido.

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Al lugar acudieron elementos de la Guardia Municipal de quienes acordonaron la zona en espera de los peritos.

A su llegada, los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) llevaron a cabo las investigaciones correspondientes así como el retiro de los cuerpos.

La persona lesionada fue trasladada al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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El camión recolector y el operador fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las indagatorias.

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jecg/cr

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