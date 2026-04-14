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Una patrulla de la Policía Auxiliar chocó con una ambulancia particular que trasladaba a un paciente, sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la colonia Sección XVI, en la alcaldía Tlalpan.

Tras el impacto, las unidades involucradas se proyectaron contra la vía pública y derribaron una luminaria, un señalamiento vial y un busto de concreto.

Reportes preliminares indican que la ambulancia habría pasado el alto, lo que originó la colisión. En el incidente también resultó involucrada una grúa que terminó impactada contra una estructura cercana.

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Servicios de emergencia acudieron al lugar y confirmaron que no hubo personas lesionadas.

El paciente, un menor de cuatro años con diagnóstico de displasia de cadera, fue trasladado en otra ambulancia para continuar su atención médica.

La zona fue acordonada mientras se realizaron labores para el retiro de las unidades y la evaluación de daños.

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