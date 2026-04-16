Tlalnepantla, Méx. - Senderos seguros, iluminación de calles y rehabilitación de parques, así como banquetas forman parte de las obras de mitigación que realizará el Gobierno del Estado de México en las comunidades de Naucalpan y Tlalnepantla, donde se construye el Tramo 0 del Macrolibramiento.

Jessica Sánchez, subdirectora de Proyectos del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) detalló que con estos trabajos se busca fortalecer la seguridad peatonal, recuperar espacios públicos y dignificar el entorno en las colonias por donde cruza la nueva vialidad.

“Tendrán un mejoramiento urbano las personas que transitan ahí”, señaló la funcionaría, al destacar la importancia del proyecto en materia de movilidad.

Lee también Tras choque de trolebús en Chalco, 6 personas ya fueron dadas de alta: Servicio de Transportes Eléctricos; dos siguen en observación médica

¿A quienes beneficiaria la obra del Macrolibramiento?

El Tramo 0 del Macrolibramiento Mexiquense tendrá una extensión de 10.7 kilómetros. Conectará con Periférico Norte, el Viaducto Bicentenario y la autopista Naucalpan-Ecatepec, además de enlazar con vialidades urbanas de Naucalpan y Tlalnepantla.

Con la obra, se interconectarán los municipios del Oriente del Estado de México, como Nezahualcóyotl y Ecatepec con zonas industriales, corporativas y logísticas del Valle de México.

Se estima que beneficiará la movilidad de 25 mil vehículos diariamente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr