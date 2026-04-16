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Tlalnepantla, Méx. - Senderos seguros, iluminación de calles y rehabilitación de parques, así como banquetas forman parte de las obras de mitigación que realizará el Gobierno del en las comunidades de Naucalpan y Tlalnepantla, donde se construye el Tramo 0 del Macrolibramiento.

Jessica Sánchez, subdirectora de Proyectos del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) detalló que con estos trabajos se busca fortalecer la seguridad peatonal, recuperar espacios públicos y dignificar el entorno en las colonias por donde cruza la nueva .

“Tendrán un mejoramiento urbano las personas que transitan ahí”, señaló la funcionaría, al destacar la importancia del proyecto en materia de movilidad.

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¿A quienes beneficiaria la obra del Macrolibramiento?

El Tramo 0 del tendrá una extensión de 10.7 kilómetros. Conectará con Periférico Norte, el Viaducto Bicentenario y la autopista Naucalpan-Ecatepec, además de enlazar con vialidades urbanas de Naucalpan y Tlalnepantla.

Con la obra, se interconectarán los municipios del Oriente del Estado de México, como Nezahualcóyotl y Ecatepec con zonas industriales, corporativas y logísticas del Valle de México.

Se estima que beneficiará la movilidad de 25 mil vehículos diariamente.

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jecg/cr

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