Tlalnepantla, Méx.— Faltan sólo ocho kilómetros para concluir los trabajos de rehabilitación de Periférico Norte, informó Joel González Toral, director de la Junta de Caminos del Estado de México.

Al realizar un recorrido de supervisión de la obra, el funcionario detalló que “al día de hoy llevamos 93% de los 108 kilómetros, eso quiere decir que llevamos 100 kilómetros rehabilitados”.

Fue el pasado 7 de enero cuando se dio el banderazo de salida de este proyecto en las Torres de Satélite; a tres meses de los trabajos, en la vialidad se encuentra una carpeta asfáltica renovada “los dos cuerpos centrales y ya nada más faltan los laterales”, indicó.

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El director de la Junta de Caminos señaló que los trabajos de rehabilitación de Periférico Norte están en este momento “en el punto más crítico, debido a que están coincidiendo las [diferentes] zonas de intervención”.

Actualmente, las labores se encuentran en los límites de Tlalnepantla y Naucalpan, por lo que se mantienen cerrados los carriles laterales en el tramo que va de Viveros, en Tlalnepantla, hasta Ciudad Satélite en Naucalpan.

También se realizan trabajos por parte del gobierno municipal de Naucalpan en los laterales del Periférico, desde la zona de Satélite y hasta el Parque Naucalli.

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En entrevista con EL UNIVERSAL, González Toral precisó que “pasando está semana va a empezar a bajar el conflicto vial”.

Las alternativas para los automovilistas, dijo, son la avenida Gustavo Baz y la Vía Adolfo López Mateos. “Sí hay una molestia, pero yo creo que valen la pena los cuatro meses por los 40 años de olvido”.

El 30 de abril concluye la rehabilitación de la carpeta asfáltica, sin embargo, seguirán trabajos en guarniciones y luminarias por parte de las autoridades municipales y estatales.

“Vamos a concluir la sustitución del pavimento el 30 de abril, hay otros conceptos como jardinería, iluminación, algunos temas de balizamiento, mejoras en la señalización que eso nos va a llevar unas tres semanas más, pero ya los usuarios el 30 de abril van a poder circular en esta vialidad”, aseguró el funcionario.

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Para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación del Periférico Norte, la Junta de Caminos del Estado de México contrató a cuatro empresas, las cuales a su vez dieron empleo, directo e indirecto, a 2 mil mexiquenses.

Joel González enfatizó que no hubo incremento en el presupuesto inicial destinado a la rehabilitación de Periférico, el cual fue de mil 200 millones de pesos.

Se prevé que con esta obra, se recupere la velocidad en los carriles centrales que es de 80 kilómetros por hora. “Los automovilistas estaban circulando a menor velocidad por miedo o temor a caer en un bache”, refirió.

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Como parte de los trabajos de rehabilitación, la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) intervino la red de alcantarillados, de la cual retiró mil 800 toneladas de azolve.

En Periférico Norte circulan 204 mil vehículos diariamente, según estimaciones de la Junta de Caminos; “es una de las vialidades más grandes del país, me atrevería a decir de América Latina, debido al aforo vehicular que tiene”, apuntó Joel González Toral.

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