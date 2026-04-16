Tultepec, Méx.— La construcción del puente vehicular Mariano Matamoros fue concluida y tanto automovilistas como peatones ya lo utilizan para cruzar por arriba de las vías del Tren Suburbano que va al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Es la última de las obras complementarias del proyecto ferroviario, en materia vehicular, que hacía falta para agilizar la circulación a la altura del pueblo de Santiago Teyahualco, en Tultepec.

El puente consta de dos carriles para la circulación de vehículos y un paso peatonal con banqueta.

El puente vehicular Mariano Matamoros fue construido cerca de la estación Teyahualco del Tren Suburbano-AIFA y ayudará a desahogar el tráfico en la avenida de los Doctores, donde pobladores refieren que las unidades de carga llegan a generar congestionamientos viales.

Con ello, son siete los pasos vehiculares, todos ya en funcionamiento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.