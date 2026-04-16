Tlalnepantla, Méx.- Los trabajos de rehabilitación en Periférico Norte obligan a los usuarios del transporte público a caminar entre carriles para abordar las unidades.

De los carriles laterales a los centrales, los usuarios cruzan corriendo o caminando para poder subir a los camiones, que solo circulan por los carriles centrales debido al cierre de los laterales.

Entre maquinaria, olor a asfalto y polvo en cada parada, los usuarios enfrentan las condiciones de la obra.

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De acuerdo con la Junta de Caminos del Estado de México se han intervenido el 93 por ciento de los 108 kilómetros. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL.

Algunos tramos son más complicados para el acceso de los usuarios; hay espacios donde pueden bajar y cruzar entre la jardinera, pero en otros deben brincar las barreras de contención que dividen los carriles, lo cual es complicado para personas de la tercera edad.

Joel González Toral, director de la Junta de Caminos del Estado de México, confirmó que “la sustitución de la carpeta asfáltica concluirá el 30 de abril”, a partir de esa fecha los automovilistas podrán hacer uso de la vialidad sin restricciones de movilidad.

Actualmente, se realizan los trabajos en el último tramo, lo que mantiene cerrada la circulación a la altura de Viveros de la Loma, en Tlalnepantla, hasta Ciudad Satélite, en Naucalpan.

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¿Cuánto falta para que terminen las obras en el Periférico Norte?

La Junta de Caminos del Estado de México ha intervenido el 93 por ciento de los 108 kilómetros de Periférico Norte que se tienen programados.

Tras la sustitución de la carpeta asfáltica se llevarán a cabo trabajos de balizamiento, iluminación y mejoras en la señalización.

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