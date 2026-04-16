El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, informó que tras el derrame de agua registrado el pasado martes 14 de abril en la colonia Torres de Potrero, hay 12 viviendas con diversas afectaciones y una con daño estructural.

El edil dijo que tras un dictamen se detectó que en uno de los inmuebles hay un muro que presenta un daño considerable pero no de riesgo, por lo que este jueves se realizará una nueva revisión.

"Hoy tendremos el nuevo dictamen, no es necesario, al primer dictamen que tenemos, que se tenga que reubicar o señalar como un inmueble de alto riesgo, simplemente es un muro, pero si este muro lo tenemos que tirar, se tirará".

Indicó que los daños en las casas de la calle Prolongación Mercadela van desde muebles y enseres, hasta vehículos.

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En la calle Prolongación de Mercadela, en la alcaldía Álvaro Obregón, frente a la casa blanca, se generó un socavón. | Foto: Arantxa Meave

También dijo que todas las familias afectadas han decidido seguir habitando sus viviendas, a pesar de la habilitación de un albergue.

Lopez Casarín señaló que los gastos para la reparación de los daños tras la fuga de agua serán cubiertos por el seguro del Gobierno de la Ciudad de México.

"Es importante señalar que todos estos daños van a ser cubiertos por el seguro del Gobierno de la Ciudad, entonces por eso para nosotros como alcaldía era importante hacer un levantamiento, un censo puntual del daño que sufrieron las y los obregonenses para que se pueda cuantificar y que la aseguradora cubra cabalmente esto".

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) explicó previamente que el derrame de agua ocurrió por una falla en el mecanismo de elevación de la compuerta de la trifurcación Judío-Lerma.

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