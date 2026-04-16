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El (STE) informó que seis de las 20 personas que resultaron heridas tras el , ya fueron dadas de alta.

Asimismo, el STE precisó que dos personas fueron trasladadas al Hospital Amerimed San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón, y se mantienen bajo observación médica.

Personal del Servicio de Transportes Eléctricos permanece en ambos centros hospitalarios para dar seguimiento puntual a la atención que reciben las personas que resultaron lesionadas y brindar acompañamiento a sus familiares.

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¿Qué sucedió en la estación La Covadonga de la línea 11 del Trolebús?

Esta mañana una unidad de trolebús impactó contra un poste al ingreso de la estación La Covadonga, de la línea 11, en el municipio de Chalco, .

Versiones iniciales indican que el conductor perdió el control del vehículo al tratar de esquivar una coladera que está destapada y se impactó contra uno de los postes del propio sistema de transporte.

Otro testimonio establece que el conductor se habría quedado dormido, pero serán las autoridades quienes determinen después las causas del percance.

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jecg

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