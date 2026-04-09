La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que las obras y acciones de movilidad que implementa su administración rumbo al Mundial de Futbol —que comienza el 11 de junio— deberán estar concluidas en la primera semana de mayo.

Entre las acciones para mejorar la movilidad se incluyen dos nuevas rutas de Trolebús y una de RTP denominada Centrobús, mayor conexión del Metrobús con viajeros procedentes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), así como la operación de 17 trenes ligeros nuevos que permitirán mayor capacidad de traslado.

Este miércoles, la mandataria capitalina informó que el proyecto de movilidad de cara al Mundial de Futbol representó una inversión de 5 mil 186 millones de pesos, de los cuales mil 500 millones fueron destinados para obras en la Línea 2 del Metro, recursos que son de carácter federal, el resto provienen de las arcas del Gobierno capitalino.

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“Este Mundial ha hecho que la Ciudad de México pueda acelerar las obras que van a quedarse de manera permanente. El Mundial dura mes y medio, y estas obras van a durar muchos años. Y es invertir en las obras de movilidad, que la población también ha esperado”, dijo Brugada Molina.

Acciones

La infraestructura del Metrobús está ampliándose con adecuaciones en las paradas ubicadas en las terminales I y II del AICM, así como en San Lázaro, y se prevé que incremente su servicio de la estación Amajac hasta Campo Marte.

“Esta ruta del servicio Amajac, que estaríamos evaluando también su ampliación hasta Campo Marte, es algo que estaríamos trabajando también en las siguientes semanas”, comentó María del Rosario Castro, directora general del Metrobús.

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El director del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), Martín López Delgado, informó que se está duplicando la capacidad de los convoyes y reduciendo en un 30% los tiempos de espera en el Tren Ligero.

Precisó que la llamada Ruta del Ajolote contará con 17 nuevas unidades, además de la mejora de la estación terminal Tasqueña y de siete más que también amplían su capacidad. Esta infraestructura se prevé que entre en operación la primera semana de mayo.

El titular del STE precisó que en la última semana de dicho mes comenzará a circular la Línea 14 de Trolebús (Huipulco–Universidad) y la Línea 0 Chapulín (Chapultepec–Universidad).

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En el caso de la Ruta de las Heroínas Indígenas de RTP, conocido como Centrobús, serán 12 autobuses eléctricos que operarán a partir del 8 de mayo por calles del Centro Histórico, aseguró el director de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Daniel Arcos.

Señaló que se espera que esta ruta movilice a una demanda mínima de 88 mil 400 personas de manera mensual.

El Centrobús significó una inversión de 111 millones de pesos, 3 millones por debajo del presupuesto autorizado, apuntó.

El titular del Organismo Regulador de Transporte, Fernando Solís, informó que se invirtieron 29.9 millones de pesos en el mantenimiento del Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco, que incluye un biciestacionamiento para 160 bicicletas vinculado a la ciclovía Gran Tenochtitlan de Tlalpan —que iniciará operaciones de manera formal el 20 de abril— así como 20.7 millones de pesos para la rehabilitación en dos etapas del Cetram Universidad.

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