Acompañada por autoridades del estado de Hidalgo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la primera edición del Festival “Corazón de las lenguas y culturas indígenas” en el Zócalo capitalino, donde también se exhibe el tenango “más grande del mundo”, artesanía característica de Tenango de Doria.

Este festival estará abierto al público hasta el próximo 12 de abril, con una amplia oferta de artesanías, gastronomía y actividades relacionadas con las lenguas indígenas que se hablan en la Ciudad de México.

Al encabezar el evento, la mandataria afirmó que el objetivo de este espacio es celebrar, reconocer y enaltecer la diversidad lingüística de la Ciudad de México, una ciudad donde se hablan 55 de las 68 lenguas indígenas que hay en el país.

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“Desde hace más de 700 años esta ciudad ha sido encuentro y destino de pueblos, saberes se culturas, aquí convergen saberes ancestrales”, dijo.

Aseguró que hablar de lenguas indígenas es hablar del comercio, de vivienda y de los derechos sociales, por lo que afirmó que en “esta ciudad, los indígenas tienen que ser bien recibidos, que aquí no se sientan fuera de su territorio, que este es su territorio, que ustedes son dueños de México”.

En el evento estuvo la secretaria de Turismo de Hidalgo, Elizabeth Quintanar Gómez, quien destacó que “así como los bordados de Tenango cuentan historias con miles de colores, nuestras lenguas cuentan la vida con palabras que resisten el tiempo” y agradeció que la CDMX recibiera a artesanos y representantes de los pueblos originarios.

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“México no puede entenderse sin la riqueza de sus lenguas, sin la fuerza de sus culturas y sin la memoria viva de sus pueblos originarios; hoy nos reunimos no sólo para conmemorar sino para afirmar algo esencial: cada lengua es una forma de ver el mundo, una manera de nombrar la vida”, aseveró.

En su oportunidad, la secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, Nelly Juárez, señaló que este festival cuenta con un pabellón lingüístico en donde se dan charlas; un escenario principal donde se hacen presentaciones musicales; además de pabellones con artesanías, gastronomía y otros saberes relacionados con las lenguas indígenas.

Asimismo, dio a conocer que desde hace un año, 27 maestras y maestros ofrecen clases en 10 lenguas indígenas —principalmente náhuatl— en 35 planteles educativos de la capital.

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