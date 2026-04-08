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El cuerpo de un hombre fue localizado sin vida en el fondo de un barranco en la alcaldía Cuajimalpa, luego de que, presuntamente, cayera desde una altura considerable.
De acuerdo con los primeros reportes, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al Camino Manantial Xometitla, en la colonia San Tlaltenango, tras recibir el aviso de una persona inconsciente en la zona. Al llegar, confirmaron que se trataba de un hombre de entre 30 y 35 años de edad.
Paramédicos que arribaron al sitio descendieron hasta donde se encontraba la víctima y, tras revisarlo, diagnosticaron traumatismo craneoencefálico severo. El hombre ya no presentaba signos vitales.
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Según versiones preliminares, la víctima habría caído desde una altura aproximada de 100 metros, lo que le provocó lesiones fatales. Hasta el momento no se ha informado cómo ocurrió el accidente.
La zona fue acordonada por los uniformados mientras se esperaba la llegada de peritos de la Fiscalía capitalina, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.
Autoridades ya iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias de este hecho.
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