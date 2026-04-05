Elementos de la Policía Auxiliar evitaron que un hombre de 36 años atentara contra su integridad física al interior de un domicilio, en la colonia San Pablo Chimalpa, de la alcaldía Cuajimalpa.

Los uniformados se encontraban en sus labores de vigilancia y seguridad en dicha alcaldía, cuando a través de la frecuencia de radio fueron alertados de un posible intento de suicidio en un predio ubicado en la calle Cotzeguaya, por lo que de inmediato se aproximaron al sitio.

Al llegar al lugar, se entrevistaron con una mujer de 23 años de edad, quien refirió que su pareja sentimental se encontraba en la parte alta de un árbol ubicado en el patio de su domicilio y con una cuerda en su cuello, con la aparente intención de arrojarse al pavimento.

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Ante ello, con las debidas precauciones y en apego a los protocolos de actuación policial, los policías auxiliares de inmediato se acercaron al ciudadano e intentaron entablar un diálogo de confianza para distraerlo de sus intenciones y, en una rápida acción, fue atrapado en el momento que saltó.

De inmediato, uno de los efectivos policiales, cargó en brazos al afectado y con cuidado lo recostó en el pasto mientras trataba de reanimarlo; en ese momento llegaron paramédicos de Protección Civil que lo valoraron y diagnosticaron con crisis emocional, sin requerir traslado a un hospital.

Tras unos instantes, y al confirmar que el ciudadano estaba a salvo al interior de su casa, una vez que estuvo más tranquilo, conversaron con él. Les dijo que pasaba por problemas familiares, lo que derivó en atentar contra sí mismo; por ello lo orientaron a acudir a recibir apoyo en las instancias del Gobierno de la Ciudad de México.

Finalmente, agradeció junto con su esposa el apoyo de la policía auxiliar por su rápida respuesta ante la emergencia y se quedó en su vivienda.

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