Teherán.- El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, afirmó que “no podemos afirmar necesariamente que hayamos llegado a un punto en el que el acuerdo esté cerca" con Estados Unidos, en medido las especulaciones sobre un posible fin de la guerra.

El diplomático hizo la afirmación en referencia a la llegada a este país del jefe del Ejército de Paquistán, Asir Munir, mediador con Estados Unidos, y confirmó que una delegación qatarí se encuentra también en Teherán como parte del proceso negociador.

Bagaei dijo que las diferencias con Estados Unidos son "profundas y amplias", por lo que no es posible alcanzar un resultado en unas pocas semanas de negociaciones.

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Entre las cuestiones que se están negociando con Washington mencionó el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el estrecho de Ormuz y el bloqueo de los barcos y puertos iraníes por parte de Estados Unidos.

Munir llegó esta tarde a Teherán, donde se encuentra desde el miércoles el ministro del Interior de Paquistán, Mohsin Naqvi, para tratar de acercar posturas entre la República Islámica y Estados Unidos.

Teherán se encuentra sopesando una nueva propuesta estadounidense, dijo el jueves Bagaei, quien aseguró que se han realizado varias rondas de "intercambio de mensajes" en los últimos días.

Según medios iraníes, Teherán ha pedido a Washington el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el levantamiento de sanciones, la liberación de activos iraníes bloqueados, compensaciones por daños de guerra y el reconocimiento de su soberanía sobre Ormuz.

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El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, afirmó hoy que se ha producido un "ligero avance" en las conversaciones con Irán, pero advirtió de que no puede instaurarse un sistema de peaje en una vía marítima internacional como el estrecho de Ormuz.

"Estamos a la espera de noticias sobre las conversaciones que se están llevando a cabo; se ha producido un ligero avance. No quiero exagerar, pero ha habido un pequeño avance, y eso es positivo", indicó Rubio durante una visita oficial a Suecia para participar en la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN.

Trump asegura que Irán "se muere por llegar a un acuerdo"

A su vez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Irán "se muere por llegar a un acuerdo" con Washington para poner fin al conflicto.

"Irán se muere por llegar a un acuerdo. Veremos qué pasa, pero los golpeamos con fuerza, y no tuvimos otra opción, porque Irán no puede tener un arma nuclear. No pueden tenerla", señaló Trump durante la ceremonia de posesión en la Casa Blanca del nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh.

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Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, con la mediación de Paquistán, han estado estancadas durante semanas, mientras Trump ha amenazado con romper el alto el fuego vigente desde abril y retomar la ofensiva militar contra la República Islámica.

Teherán ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la Administración Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y el lunes presentó una contrapropuesta.

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