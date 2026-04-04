Más Información

Gobierno de CDMX rechaza informe sobre desaparición forzada de la ONU; "rechazamos el uso político del dolor", dice

Gobierno de CDMX rechaza informe sobre desaparición forzada de la ONU; "rechazamos el uso político del dolor", dice

Resultado: Chivas rescató de forma dramática el empate ante Pumas, con doblete de la 'Hormiga'

Resultado: Chivas rescató de forma dramática el empate ante Pumas, con doblete de la 'Hormiga'

Concamin llama al diálogo ante bloqueos de transportistas; pide no afectar el libre tránsito ni el abasto de mercancía

Concamin llama al diálogo ante bloqueos de transportistas; pide no afectar el libre tránsito ni el abasto de mercancía

Bloqueo se mantiene firme, afirman transportistas; responsabilizan al gobierno de cualquier "consecuencia”

Bloqueo se mantiene firme, afirman transportistas; responsabilizan al gobierno de cualquier "consecuencia”

Segob reitera que no existe razón del paro de transportistas y agricultores; asegura atender cualquier manifestación

Segob reitera que no existe razón del paro de transportistas y agricultores; asegura atender cualquier manifestación

Suman 9 casos por "sueros vitaminados" en Sonora; mueren seis y tres resultan afectados

Suman 9 casos por "sueros vitaminados" en Sonora; mueren seis y tres resultan afectados

Un presunto ladrón fue abatido y otro más detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana () de la Ciudad de México tras atender una denuncia por a casa habitación en la colonia Lomas de Chapultepec, en la .

De acuerdo con la SSC, los oficiales recibieron el reporte por un robo a un domicilio en la calle Montañas Rocallosas, por lo que se trasladaron al lugar.

Al llegar al sitio, un vigilante de seguridad refirió que momentos antes vio a dos sujetos que ingresaron a una casa por lo que llamó a la policía.

Lee también

Policías aseguraron dos armas de fuego, una mochila con herramientas y una caja fuerte. Fotos: Especiales.
Policías aseguraron dos armas de fuego, una mochila con herramientas y una caja fuerte. Fotos: Especiales.

Los uniformados desplegaron un dispositivo en el lugar hasta que los sospechosos salieron corriendo del y uno de ellos disparó contra los agentes, por lo que estos repelieron la agresión.

Uno de los sujetos fue capturado mientras que el otro intentó subir a un coche pero resultó herido. Momentos más tarde, paramédicos llegaron al lugar y certificaron el deceso del presunto ladrón.

Dentro del auto se aseguraron dos armas de fuego cortas, una mochila con herramienta diversa y una caja fuerte.

Lee también

El detenido, de 28 años de edad, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público capitalino.

La SSC informó que personal de la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento de los hechos para coadyuvar en las indagatorias.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]