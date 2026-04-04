Un presunto ladrón fue abatido y otro más detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tras atender una denuncia por robo a casa habitación en la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la SSC, los oficiales recibieron el reporte por un robo a un domicilio en la calle Montañas Rocallosas, por lo que se trasladaron al lugar.

Al llegar al sitio, un vigilante de seguridad refirió que momentos antes vio a dos sujetos que ingresaron a una casa por lo que llamó a la policía.

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Policías aseguraron dos armas de fuego, una mochila con herramientas y una caja fuerte. Fotos: Especiales.

Los uniformados desplegaron un dispositivo en el lugar hasta que los sospechosos salieron corriendo del domicilio y uno de ellos disparó contra los agentes, por lo que estos repelieron la agresión.

Uno de los sujetos fue capturado mientras que el otro intentó subir a un coche pero resultó herido. Momentos más tarde, paramédicos llegaron al lugar y certificaron el deceso del presunto ladrón.

Dentro del auto se aseguraron dos armas de fuego cortas, una mochila con herramienta diversa y una caja fuerte.

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El detenido, de 28 años de edad, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público capitalino.

La SSC informó que personal de la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento de los hechos para coadyuvar en las indagatorias.

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