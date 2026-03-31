Más Información
Sheinbaum alista reunión con Grupo Interinstitucional tras derrame petrolero en el Golfo; Alicia Bárcena visita playas contaminadas
Coordinador de Infodemia gana 100 mil pesos al mes; medio ofrece disculpa por error sobre imágenes de mujer en balcón de Palacio
Artemis II: La tripulación más diversa y la primera mujer; estos son los astronautas de la misión de la NASA a la Luna
Localizan con vida a la influencer repostera Carmiña Miroslava; fue privada de la libertad en Culiacán
Un elemento de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Ciudad de México fue captado presuntamente recibiendo una mordida, de acuerdo con un video que circuló en redes.
Tras la difusión de las imágenes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la Dirección General de Asuntos Internos ya abrió una investigación administrativa.
Agregó que el oficial involucrado fue identificado y citado para rendir su declaración sobre lo ocurrido.
Lee también Explosión de camioneta en Tecámac tras salir del AIFA deja dos muertos, Fiscalía identifica a uno como "Payín"
La dependencia reiteró que no tolerará conductas que vayan en contra de su Código de Ética y de Conducta, y aseguró que cualquier acto de corrupción será investigado y, en su caso, sancionado conforme a la normatividad vigente.
Localizan con vida a Marisela en Zumpango; desapareció tras abordar un taxi de aplicación al salir de la Feria del Caballo
mahc/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]