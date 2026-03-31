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Un elemento de la fue captado presuntamente recibiendo una mordida, de acuerdo con un video que circuló en redes.

Tras la difusión de las imágenes, la () informó que la Dirección General de Asuntos Internos ya abrió una investigación administrativa.

Agregó que el oficial involucrado fue identificado y citado para rendir su declaración sobre lo ocurrido.

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La dependencia reiteró que no tolerará conductas que vayan en contra de su y de Conducta, y aseguró que cualquier acto de corrupción será investigado y, en su caso, sancionado conforme a la normatividad vigente.

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mahc/LL

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