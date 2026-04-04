La lluvia de esta tarde ocasionó que el Metro active la marcha de seguridad en tres líneas de la red, por lo que circularán a baja velocidad.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) señaló que las líneas 2, 3 y B reducirán su velocidad y exhortó a usuarios a tomar previsiones en tiempos de traslado.

“Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”, dijo el Metro.

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Las líneas 2, 3 y B reducirán su velocidad a causa de la lluvia. Foto: Francisco Rodríguez

La marcha de seguridad en trenes implica disminución de los convoyes a 25 kilómetros por hora, por lo que el trayecto es lento, así que se exhorta a tomar previsiones.

El STC solicita la colaboración de los usuarios para evitar la caída de paraguas a la zona de vías, ya que estos pueden ocasionar cortos circuitos que afectan la circulación de los trenes.

De igual forma, hace un llamado a permitir la salida de los usuarios antes de ingresar a los trenes, no bloquear la apertura y cierre de puertas y acatar las indicaciones del personal de seguridad institucional en las maniobras de encauzamiento y dosificación de las personas.

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