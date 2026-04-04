Más Información
Gobierno de CDMX rechaza informe sobre desaparición forzada de la ONU; "rechazamos el uso político del dolor", dice
Concamin llama al diálogo ante bloqueos de transportistas; pide no afectar el libre tránsito ni el abasto de mercancía
Bloqueo se mantiene firme, afirman transportistas; responsabilizan al gobierno de cualquier "consecuencia”
Segob reitera que no existe razón del paro de transportistas y agricultores; asegura atender cualquier manifestación
La lluvia de esta tarde ocasionó que el Metro active la marcha de seguridad en tres líneas de la red, por lo que circularán a baja velocidad.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) señaló que las líneas 2, 3 y B reducirán su velocidad y exhortó a usuarios a tomar previsiones en tiempos de traslado.
“Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”, dijo el Metro.
Leer también: CDHCM destaca decisión de someter ante la ONU la situación de desaparición en México; es una oportunidad para un diálogo constructivo, dice
La marcha de seguridad en trenes implica disminución de los convoyes a 25 kilómetros por hora, por lo que el trayecto es lento, así que se exhorta a tomar previsiones.
El STC solicita la colaboración de los usuarios para evitar la caída de paraguas a la zona de vías, ya que estos pueden ocasionar cortos circuitos que afectan la circulación de los trenes.
De igual forma, hace un llamado a permitir la salida de los usuarios antes de ingresar a los trenes, no bloquear la apertura y cierre de puertas y acatar las indicaciones del personal de seguridad institucional en las maniobras de encauzamiento y dosificación de las personas.
¡Hermosa! Abren convocatoria para elegir nombre a jirafa recién nacida en zoológico de San Juan de Aragón
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]