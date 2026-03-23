El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, solicitó al Gobierno de la Ciudad de México echar abajo el Acuerdo de Facilidades Administrativas para la Reconstrucción, actualizado en 2025 para apoyar a los damnificados de los sismos de 2017, y que se ha convertido en un sistema de privilegios que exime a los desarrolladores de cumplir con los ordenamientos legales y abre la puerta a cambios de usos de suelo en las demarcaciones.

“Hoy queremos solicitar al gobierno de la Ciudad de México, a que pueda echar para abajo el sistema de privilegios que conduce a violaciones a las normas de ordenamiento territorial sobre el uso de suelo. Que permite muchísimas transas y abusos que han dado pie a cambios de usos de suelo, a más niveles y a más construcciones, dando la espalda a los vecinos, dando la espalda al cumplimiento de las normas y dando la espalda a las alcaldías”, dijo en su conferencia de prensa semanal.

Lee también Encuentran sin vida a hombre en parque de Reforma; se desconocen las causas del fallecimiento

Señaló que es inexplicable que este instrumento legal siga vigente y peor aún, que se actualizará en 2025, cuando sólo crea incertidumbre jurídica al autorizar a desarrolladores iniciar construcciones o demoliciones sin contar con las licencias o permisos necesarios.

“Lo que sí vemos es una puerta abierta para cambiar usos de suelo, para permitir que desarrolladoras puedan obtener más niveles y se exenten del cumplimiento de la ley. Igualmente, hemos denunciado la cantidad de certificados por reconocimiento de actividad que amenazan los cambios de uso de suelo en Miguel Hidalgo, con lo cual muchos dueños de negocios se amparan de estar protegidos por un permiso del Gobierno de la Ciudad para lograr un cambio de uso de suelo y así lograr sus objetivos sin cumplir con la ley”, añadió.

Acompañado por César Garrido, director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, el alcalde destacó que en Miguel Hidalgo existe un caso detectado en la calle de Moliere 88, una obra que fue demolida por la administración anterior de Morena sin contar con permisos.

Lee también Localizan a mujer sin vida en inmueble de la Gustavo A. Madero; autoridades indagan causa de muerte

Ante esto, anunció que presentarán las denuncias correspondientes contra las autoridades de Morena en la demarcación, que en 2019 permitieron bajo el amparo de la Ley de Reconstrucción, una obra que no cuenta con autorizaciones y en donde existen una serie de inconsistencias en los datos que presenta.

“Resulta muy sospechoso la forma en cómo se le dio trámite a un edificio ubicado en Polanco para que ese predio se pudiera habilitar con más niveles y viviendas, es decir, pareciera que utilizaron el instrumento de la Reconstrucción para generar un cambio de uso de suelo”, precisó.

Aclaró que como alcaldía no se tiene claridad de cuántos proyectos más existan en la demarcación en esta misma situación y que con ello se les dé el ‘fast track’ para el cambio de uso de suelo y “de un plumazo” levanten edificios que no cumplen con la norma y aumenten el valor del predio en perjuicio de los vecinos en la zona.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. cc/rmlgv

Noticias según tus intereses