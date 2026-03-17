Integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionales Petroleros mantienen un plantón a las afueras de la Torre de Pemex, ubicada sobre Marina Nacional, en la alcaldía Miguel Hidalgo, lo que ha provocado el cierre de la vialidad y afectaciones al tránsito.

Desde primeras horas de este martes, alrededor de 300 manifestantes, principalmente de la sección 1 con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, se concentraron en el inmueble marcado con el número 329 de Marina Nacional. Los inconformes bloquearon la circulación en dirección de poniente a oriente, generando congestionamiento en la zona.

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La movilización forma parte de una jornada de protesta que se extenderá durante el 17 y 18 de marzo. Los trabajadores exigen a Petróleos Mexicanos otorgarles el mismo ajuste salarial que, aseguran, ya fue concedido a otros ocho sindicatos, así como el pago retroactivo correspondiente desde agosto de 2025.

Los manifestantes señalaron que permanecerán en plantón hasta obtener una respuesta favorable a sus demandas. Además, anunciaron que este miércoles acudirán a la Cámara de Diputados, donde ofrecerán una rueda de prensa programada para las 14:00 horas.

Hasta el momento, la vialidad en Marina Nacional permanece cerrada, mientras continúan las afectaciones para automovilistas y transporte público en la zona.

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