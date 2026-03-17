Más Información

Plan B plantea que titular del Ejecutivo pueda promover el voto en revocación; iniciativa prevé ejercicio entre 2027 y 2028

Plan B plantea que titular del Ejecutivo pueda promover el voto en revocación; iniciativa prevé ejercicio entre 2027 y 2028

Díaz-Canel acusa que "EU amenaza a Cuba casi a diario"; advierte que agresores se enfrentarán a "resistencia inexpugnable"

Díaz-Canel acusa que "EU amenaza a Cuba casi a diario"; advierte que agresores se enfrentarán a "resistencia inexpugnable"

CNTE alista paro de 72 horas en CDMX este 18 de marzo; prevé movilizaciones sobre paseo de la Reforma

CNTE alista paro de 72 horas en CDMX este 18 de marzo; prevé movilizaciones sobre paseo de la Reforma

Incendio en Dos Bocas deja 5 muertos: Pemex; asegura que suceso está controlado

Incendio en Dos Bocas deja 5 muertos: Pemex; asegura que suceso está controlado

Cruz Azul vs Rayados: EN VIVO - Vuelta de Octavos de Final - Copa de Campeones de CONCACAF

Cruz Azul vs Rayados: EN VIVO - Vuelta de Octavos de Final - Copa de Campeones de CONCACAF

"Duende machista" eliminó del Plan B principio de paridad constitucional: López Rabadán; apuesta por corregir el "error"

"Duende machista" eliminó del Plan B principio de paridad constitucional: López Rabadán; apuesta por corregir el "error"

Integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionales Petroleros a las afueras de la , ubicada sobre Marina Nacional, en la alcaldía Miguel Hidalgo, lo que ha provocado el cierre de la vialidad y afectaciones al tránsito.

Desde primeras horas de este martes, alrededor de 300 manifestantes, principalmente de la sección 1 con sede en , Veracruz, se concentraron en el inmueble marcado con el número 329 de Marina Nacional. Los inconformes bloquearon la circulación en dirección de poniente a oriente, generando congestionamiento en la zona.

Lee también

La movilización forma parte de una jornada de protesta que se extenderá durante el 17 y 18 de marzo. Los trabajadores exigen a Petróleos Mexicanos otorgarles el mismo ajuste salarial que, aseguran, ya fue concedido a otros ocho sindicatos, así como el pago retroactivo correspondiente desde agosto de 2025.

Los manifestantes señalaron que permanecerán en plantón hasta obtener una a sus demandas. Además, anunciaron que este miércoles acudirán a la , donde ofrecerán una rueda de prensa programada para las 14:00 horas.

Hasta el momento, la vialidad en Marina Nacional permanece cerrada, mientras continúan las afectaciones para automovilistas y transporte público en la zona.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]