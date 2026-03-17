Más Información

Venezuela logra su primer título en el Clásico Mundial de Beisbol; derrota al favorito EU

Venezuela logra su primer título en el Clásico Mundial de Beisbol; derrota al favorito EU

Plan B plantea que titular del Ejecutivo pueda promover el voto en revocación; iniciativa prevé ejercicio entre 2027 y 2028

Plan B plantea que titular del Ejecutivo pueda promover el voto en revocación; iniciativa prevé ejercicio entre 2027 y 2028

Díaz-Canel acusa que "EU amenaza a Cuba casi a diario"; advierte que agresores se enfrentarán a "resistencia inexpugnable"

Díaz-Canel acusa que "EU amenaza a Cuba casi a diario"; advierte que agresores se enfrentarán a "resistencia inexpugnable"

CNTE alista paro de 72 horas en CDMX este 18 de marzo; prevé movilizaciones sobre paseo de la Reforma

CNTE alista paro de 72 horas en CDMX este 18 de marzo; prevé movilizaciones sobre paseo de la Reforma

Cruz Azul vs Rayados: EN VIVO - Vuelta de Octavos de Final - Copa de Campeones de CONCACAF

Cruz Azul vs Rayados: EN VIVO - Vuelta de Octavos de Final - Copa de Campeones de CONCACAF

"Duende machista" eliminó del Plan B principio de paridad constitucional: López Rabadán; apuesta por corregir el "error"

"Duende machista" eliminó del Plan B principio de paridad constitucional: López Rabadán; apuesta por corregir el "error"

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) y el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) formalizaron un acuerdo para fortalecer las del personal y optimizar la operación del sistema de transporte eléctrico, con el objetivo de ofrecer un servicio más eficiente, seguro y de calidad para los usuarios.

Estos nuevos acuerdos se suman al anuncio de febrero pasado, cuando la Alianza de Tranviarios de México (ATM) informó que los trabajadores aprobaron la propuesta de del 3.5% y entrega de vales de despensa, que presentó el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto como parte de las negociaciones laborales con el Servicio de Transportes Eléctricos.

Semovi y Transportes Eléctricos formalizan acuerdo que fortalece condiciones laborales del personal; buscan una movilidad más moderna. Foto: Especial.
Semovi y Transportes Eléctricos formalizan acuerdo que fortalece condiciones laborales del personal; buscan una movilidad más moderna. Foto: Especial.

Este martes, la Semovi destacó que se firmó un convenio que establece acciones prioritarias como la regularización de vestuario y uniformes, la entrega de equipo de protección personal, programas de capacitación continua, revisión de plazas, así como el fortalecimiento de herramientas, equipamiento operativo y los vehículos de apoyo para mantenimiento.

Lee también

El Secretario de Movilidad de la Ciudad de México destacó que estas acciones forman parte de la estrategia para consolidar una movilidad más moderna, segura y centrada en las personas.

"Estamos comprometidos con mejorar el transporte público y garantizar condiciones dignas para quienes lo hacen posible", señaló.

El director general del STE, , subrayó que la capacitación del personal será clave para elevar la calidad del servicio y reforzar la seguridad en la operación.

Semovi y Transportes Eléctricos formalizan acuerdo que fortalece condiciones laborales del personal; buscan una movilidad más moderna. Foto: Especial.
Semovi y Transportes Eléctricos formalizan acuerdo que fortalece condiciones laborales del personal; buscan una movilidad más moderna. Foto: Especial.

Entre los avances, destaca el inicio de la regularización de uniformes pendientes desde 2020 y la entrega del equipo de protección personal, prevista para concluir en marzo del 2026. Asimismo, se desarrollan programas de capacitación y análisis de plazas para fortalecer la operación del sistema.

Las nuevas negociaciones laborales se dan posteriormente al llamado a huelga que tranviarios efectuaron a principios de este año y los primeros acuerdos anunciados sobre mejoras salariales.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]