Lo que comenzó como una intervención policial por un reporte sospechoso, terminó en empujones, gritos y una detención frustrada en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, situación que quedó registrada en video y se viralizó en redes sociales.

Los hechos ocurrieron el sábado 14 de marzo, cuando operadores del C2 Centro detectaron a dos hombres con actitud inusual dentro de una tienda de conveniencia sobre avenida Ricardo Flores Magón, en la colonia Atlampa. El propio personal del negocio activó una alarma silenciosa, lo que movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Al llegar, los policías ubicaron a los señalados, pero estos, al notar la presencia de las patrullas, salieron del establecimiento e intentaron escapar a bordo de una motoneta negra con detalles en azul. Aunque fueron alcanzados para una revisión, la situación se salió de control en cuestión de segundos.

Lee también Bloqueos en Circuito Interior y AICM desatan caos vial; protestan por fraude y conflicto con apps de transporte

Jaloneos, gritos y una detención fallida en la Cuauhtémoc 🚨



Un operativo por actitud sospechosa en una tienda de la colonia Atlampa terminó en caos cuando civiles impidieron la acción policial. Los sospechosos escaparon y solo se aseguró la motoneta.



Asuntos Internos ya invest pic.twitter.com/fiyXhmHMu7 — J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) March 17, 2026

Personas que se encontraban en la zona comenzaron a rodear a los oficiales y a impedir la detención. Entre empujones y jaloneos, la tensión fue creciendo, por lo que los uniformados pidieron refuerzos. Ni siquiera con más elementos en el sitio se logró controlar del todo la situación.

El resultado: los presuntos responsables no fueron detenidos y lograron evadir a la policía en medio del caos. Lo único que quedó asegurado fue la motoneta en la que intentaban huir, la cual terminó en el corralón por no contar con documentación.

Tras la difusión del video, Asuntos Internos de la SSC ya abrió una investigación para revisar cómo actuaron los policías durante el altercado. Los elementos involucrados ya fueron identificados y deberán dar su versión de lo ocurrido.

Lee también Operativo “La Noche es de Todos” deja clausuras y suspensiones en CDMX del 12 al 14 de marzo; tres personas fueron remitidas al MP

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr