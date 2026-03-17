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Lo que comenzó como una por un reporte sospechoso, terminó en empujones, gritos y una detención frustrada en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, situación que quedó registrada en video y se viralizó en redes sociales.

Los hechos ocurrieron el sábado 14 de marzo, cuando operadores del C2 Centro detectaron a dos hombres con actitud inusual dentro de una sobre avenida Ricardo Flores Magón, en la colonia Atlampa. El propio personal del negocio activó una alarma silenciosa, lo que movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Al llegar, los policías ubicaron a los señalados, pero estos, al notar la presencia de las patrullas, salieron del establecimiento e intentaron escapar a bordo de una motoneta negra con detalles en azul. Aunque fueron alcanzados para una revisión, la situación se salió de control en cuestión de segundos.

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Personas que se encontraban en la zona comenzaron a rodear a los oficiales y a impedir la detención. Entre empujones y jaloneos, la tensión fue creciendo, por lo que los uniformados pidieron refuerzos. Ni siquiera con más elementos en el sitio .

El resultado: los presuntos responsables no fueron detenidos y lograron evadir a la policía en medio del caos. Lo único que quedó asegurado fue la motoneta en la que intentaban huir, la cual terminó en el corralón por no contar con documentación.

Tras la difusión del video, Asuntos Internos de la SSC ya abrió una investigación para revisar cómo actuaron los policías durante el altercado. Los elementos involucrados ya fueron identificados y deberán dar su versión de lo ocurrido.

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dmrr/cr

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