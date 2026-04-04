"No salimos de vacaciones porque este año no hay presupuesto, somos como 12 personas, para que se den una idea de cuánto hay que gastar, por eso mejor vinimos para acá", explicó Francisco Hernández, una de las miles de personas que este sábado visitó las albercas instaladas temporalmente en la Utopía Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco.

La familia Hernández Sotelo salió temprano de su casa en en Iztapalapa para llegar a la Utopía ubicada dentro de la Ciudad Deportiva.

Dijeron que tomaron un tramo de la autopista México-Puebla para llegar más rápido a nadar.

En un recorrido por las 15 albercas que fueron entregadas el miércoles primero de abril, se observó la alta afluencia de visitantes. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

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"No tardamos mucho en llegar, de Eje 10 Sur, luego la autopista y llegamos como en 40 minutos", dijo Francisco.

En un recorrido por las 15 albercas que fueron entregadas el miércoles primero de abril, se observó la alta afluencia de visitantes.

El personal del lugar daba indicaciones a usuarios como la de enjuagar sus pies antes de entrar a nadar, no introducir alimentos al área y enjuagarse antes de hacer uso de las piscinas inflables.

Los usuarios de las albercas disponen de una hora con 45 minutos para nadar, después deben salir del área y volver a formarse. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

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También había música, animadores y puntos de hidratación.

Guadalupe viajó junto con su hijo por aproximadamente hora y media desde Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, hasta la Utopía.

Con salvavidas, gogles y gorra, el pequeño Santiago disfruto de cada minuto del tiempo permitido a los visitantes, mientras su mamá lo cuidaba desde afuera de la piscina especial para niños.

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Guadalupe explicó que vieron la instalación acuática en redes sociales y a falta de presupuesto para salir en Semana Santa decidió llevar a Santiago.

"Este año no pudimos salir, qué más quisiera que llevarlo a la playa pero a veces no es tan sencillo, por el gasto".

Los usuarios de las albercas disponen de una hora con 45 minutos para nadar, después deben salir del área y volver a formarse, explicó el personal de la Utopía Magdalena Mixiuhca.

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Informaron que hasta las 13 horas del sábado se había registrado más de mil 100 visitantes a las albercas.

Las piscinas son gratuitas y operarán hasta el 12 de abril, de 10:00 a 18:00 horas.

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