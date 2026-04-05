Ante la creciente llegada de turismo nacional e internacional rumbo al Mundial 2026, la diputada local del PAN Laura Álvarez solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementar y cumplir de manera estricta operativos de seguridad para proteger a los visitantes.

La legisladora hizo un llamado directo al titular de la SSC, Pablo Vázquez, para asignar células de oficiales en puntos estratégicos de la capital, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar una experiencia segura para quienes visiten la ciudad.

“Bandas delictivas pueden aprovechar este contexto para operar. Hablamos de carteristas, taxis irregulares, fraudes en la venta de boletos y hostigamiento por parte de ‘coyotes’”, advirtió.

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Álvarez subrayó que la Ciudad de México no puede permitirse proyectar una imagen de inseguridad ante el mundo. “No queremos ser una mala postal internacional. Quienes vienen al Mundial deben encontrar una ciudad segura, ordenada y con autoridades que sí responden”.

La legisladora también denunció prácticas abusivas en zonas turísticas como el Centro Histórico, donde algunos establecimientos cobran cargos indebidos por la vista al Zócalo o inflan las propinas; además de reportes de asaltos a plena luz del día.

Si bien reconoció que la SSC ha anunciado un plan de seguridad, insistió en que este debe ejecutarse con eficacia y sin simulaciones, incluyendo la vigilancia en plazas comerciales cercanas al Estadio Banorte.

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“Este es un momento clave para la ciudad. No podemos permitir que la delincuencia empañe un evento de talla mundial. Se requiere autoridad, estrategia y resultados”, enfatizó.

Asimismo, hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para fortalecer la atención a turistas extranjeros, incluyendo la disponibilidad de traductores que faciliten la presentación de denuncias.

Finalmente, Laura Álvarez advirtió que la percepción de inseguridad en la capital sigue siendo un reto pendiente. “La delincuencia no se combate con discursos. Se combate con decisiones firmes. Hoy la ciudadanía y el mundo esperan resultados”.

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