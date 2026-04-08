Toluca. Estado de México.- En los 46 días que duró la Operación Desconexión en el territorio mexiquense, elementos de la policía estatal y de las fuerzas armadas nacionales detuvieron a 102 personas, así como 67 call center asegurados y cinco centrales de préstamos, mejor conocidos como “Gota a Gota”.

Además se ejecutaron 86 órdenes, 14 puntos de venta de estupefacientes asegurados y 206 giros negros, así como 192 inmuebles asegurados y de investigaron mil 084 denuncias por extorsión registradas de julio 2025 a marzo 2026, se informa en un comunicado.

También se explica que de las 103 personas detenidas, 25 son mexicanas y 77 extranjeras, mientras que de las mil 084 denuncias, el 62 por ciento de los casos fue bajo la modalidad de extorsión indirecta y se 60 detenidos están vinculados a proceso con prisión preventiva justificada.

Operación Desconexión en Edomex / Foto: Especial

Se menciona que el Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena), en coordinación con autoridades federales y locales, ejecutó la Operación Desconexión como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en el marco de la Mesa de Paz estatal.

El despliegue tuvo como objetivo combatir la extorsión indirecta —realizada a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, páginas web y aplicaciones de mensajería—, así como desarticular esquemas de préstamos conocidos como “Gota a Gota”, operados, mediante estas plataformas.

Se explica que en esta operación participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

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