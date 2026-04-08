La mañana de este miércoles, elementos en activo, jubilados y pensionados de la policía preventiva iniciaron una marcha desde la Plaza de la Ciudadela con destino al Zócalo capitalino, como parte de una movilización para exigir mejoras en materia de pensiones y prestaciones.

El contingente, convocado desde las 09:45 horas, partió desde la zona conocida como los cañones de la Ciudadela y avanzó sobre vialidades del primer cuadro de la ciudad. Como parte de su recorrido, los manifestantes realizaron una primera escala frente a las instalaciones de Televisa Chapultepec, para posteriormente continuar su trayecto hacia el Centro Histórico.

La movilización fue impulsada por integrantes del grupo denominado Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Ex Trabajadores de Seguridad Pública, en su mayoría personal jubilado y pensionado, quienes hicieron un llamado a policías en activo, retirados y a sus familias a sumarse al movimiento en defensa de sus derechos laborales y sociales.

La movilización fue impulsada por integrantes del grupo denominado Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Ex Trabajadores de Seguridad Pública. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

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Durante el avance del contingente se registraron afectaciones viales en distintas calles y avenidas de la zona centro, lo que generó complicaciones a la circulación vehicular mientras se desarrollaba la marcha.

En contraste, autoridades señalaron que en años recientes se han aplicado incrementos salariales del 9 por ciento anual durante siete años consecutivos, hasta 2025, además de un aumento adicional por encima de la inflación en el presente año, junto con otros estímulos, recompensas y beneficios dirigidos al personal policial. No obstante, los manifestantes insistieron en la necesidad de atender problemáticas relacionadas con organismos como CAPREPOL, CAPREPA y CAPTRALIR, así como condiciones generales de operatividad dentro de la corporación.

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