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La mañana de este miércoles, elementos en activo, jubilados y pensionados de la iniciaron una marcha desde la Plaza de la Ciudadela con destino al , como parte de una movilización para exigir mejoras en materia de y prestaciones.

El contingente, convocado desde las 09:45 horas, partió desde la zona conocida como los cañones de la Ciudadela y avanzó sobre vialidades del primer cuadro de la ciudad. Como parte de su recorrido, los manifestantes realizaron una primera escala frente a las instalaciones de Televisa Chapultepec, para posteriormente continuar su trayecto hacia el .

La movilización fue impulsada por integrantes del grupo denominado Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Ex Trabajadores de Seguridad Pública, en su mayoría personal jubilado y pensionado, quienes hicieron un llamado a policías en activo, retirados y a sus familias a sumarse al movimiento en defensa de sus derechos laborales y sociales.

La movilización fue impulsada por integrantes del grupo denominado Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Ex Trabajadores de Seguridad Pública. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL
La movilización fue impulsada por integrantes del grupo denominado Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Ex Trabajadores de Seguridad Pública. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

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Durante el avance del contingente se registraron afectaciones viales en distintas calles y avenidas de la zona centro, lo que generó complicaciones a la circulación vehicular mientras se desarrollaba la marcha.

En contraste, autoridades señalaron que en años recientes se han aplicado incrementos salariales del 9 por ciento anual durante siete años consecutivos, hasta 2025, además de un aumento adicional por encima de la inflación en el presente año, junto con otros estímulos, recompensas y beneficios dirigidos al personal policial. No obstante, los manifestantes insistieron en la necesidad de atender problemáticas relacionadas con organismos como CAPREPOL, CAPREPA y CAPTRALIR, así como condiciones generales de operatividad dentro de la corporación.

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vr/cr

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