La ciclovía "La Gran Tenochtitlán" será inaugurada este 20 de abril, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Esta infraestructura cuenta con 34 kilometros y está situada sobre Calzada de Tlalpan, desde el Metro Chabacano hasta Renato Leduc.

¨Vamos a presentar en los próximos días el proyecto de Tlalpan, para que tengamos toda la información y sepamos los tiempos. La Ciclovía, como ya se informó, el 20 de abril arranca ya la Ciclovía¨, informó la jefa de gobierno.

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La Construcción de la Ciclovía La Gran Tenochtitlan, a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios, significó un costo de más de 187 millones a cargo de siete distintas empresas que, de acuerdo con sus plazos de contrato, tuvieron que concluirla en noviembre pasado.

Este miércoles, en conferencia de prensa que encabezó la mandataria capitalina, el director general del Órgano Regulador del Transporte de la Ciudad de México, Fernando Solís destacó que la Ciclovía,¨ha estado muy vista por todos últimamente, creemos y hemos recibido comentarios positivos, de poco más de 2 mil ciclistas que podrán realizar sus viajes diariamente; de la importancia de poder generar puntos de traslado seguros, desde el Centro de la ciudad hasta la parte del sur y que también para mediados de este mes, se estará concluyendo y podremos tenerla ya para goce y disfrute de todas y todos los ciclistas¨, sostuvo.

La ciclovía cuenta con tres tipos de confinamiento según el tramo y las características del entorno urbano:

Ciclovía con jardinera, delimitada por guarniciones

Ciclovía delimitada con guarnición

Ciclovía con macetones y pintura en piso, como parte del esquema de urbanismo táctico y señalización vial mediante vialetones o confibicis

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