“Me parece que quedó bien, se ve ordenado y limpio”, señaló Rocío, usuaria del Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco, recientemente rehabilitado por el Gobierno de la Ciudad de México.

Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL se observó que en el sitio prevalece el orden en las rutas de transporte que prestan servicio. Cada una cuenta con señalización y espacio para el ascenso y descenso de usuarios.

“Sí hubo un cambio. Se nota limpio y eso da seguridad. Me gustó cómo quedó. Anteriormente sí estaba feo, yo lo veo mejor”, comentó Juan, usuario de la ruta hacia Topilejo.

Fernanda también coincidió en la mejoría: “Estaba muy oscuro. Me daba miedo estar ahí ya muy tarde. Lo que no me gusta es que hayan quitado a los comerciantes, había varios puestos de años que eran referencia de Huipulco”.

“Ahorita está nuevo, viene el Mundial, aunque habrá que ver qué pasa una vez que acabe. Las autoridades deben darle mantenimiento”, expuso Felipe.

Respecto a los elevadores, se encuentran listos para la operación y son únicamente para personas con discapacidad.

El Cetram Huipulco fue rehabilitado por la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) y tiene conexión con el Estadio Banorte y el Tren Ligero.

También conecta con el Mercado Huipulco y una nueva zona comercial que está en proceso de construcción, donde se ubicarán los comerciantes que fueron desalojados del puente peatonal.

Se repararon 16 mil metros cuadrados de superficie; se cambió la carpeta asfáltica, banquetas, andadores y nueva iluminación.

Las paradas de ascenso y descenso al transporte concesionado fueron pintadas de color morado y blanco. Además de la reconstrucción de las escaleras que conectan con el puente peatonal.

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