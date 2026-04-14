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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó que multó e inhabilitó a las Soluciones Militares Tácticas Superior, S.A. de C.V. y West Armor, Inc., por incumplimiento en un contrato con la Secretaría de la Defensa Nacional ().

En un comunicado, la dependencia federal detalló que a las empresas se le impuso una de 236 mil 527 pesos e inhabilitación por cuatro meses para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

La secretaría al mando de Raquel Buenrostro explicó que la sanción deriva del incumplimiento del contrato D.G.ADMÓN.SAE-291/F/2022, adjudicado a ambas empresas como resultado de su participación conjunta en la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados número LA-007-000999-E818-2022.

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La notificación de la sanción se realizó el pasado 27 de enero y su publicación aparece hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y además, ambas empresas ya fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

"Las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta".

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno indicó que las empresas tienen derecho a impugnar la resolución, pero advirtió que en caso de hacerlo, la secretaría defenderá con firmeza la sanción, por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público.

"Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Incumplir contratos públicos tiene consecuencias".

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