El informe Global RepTrak 100 de 2026: Las empresas con mejor reputación

La semana pasada, la firma The RepTrak Company presentó la edición correspondiente a 2026 del informe Global RepTrak 100. Este reporte clasifica a las 100 compañías que considera han alcanzado los niveles más altos de reputación a nivel mundial.

Las diez empresas con mejor reputación en 2026

Según los datos incluidos en el mencionado informe, las diez compañías que encabezan la lista este año son: 1. The Lego Group, 2. Adidas, 3. Samsung, 4. Rolex, 5. Sony, 6. Ferrari, 7. Mercedes-Benz, 8. Levi Strauss & Co., 9. Barilla y 10. Canon.

Comparativa con el informe de 2025

En el informe correspondiente a 2025, las diez empresas con mejor reputación fueron: 1.- The Lego Group, 2.- Rolls-Royce, 3.- Rolex, 4.- Harley Davidson, 5.- The Bosch Group, 6.- Mercedes-Benz, 7.- Ferrari, 8.- Canon, 9.- Adidas y 10.- Sony.

Variaciones en el ranking de reputación

Tres compañías que figuraban entre las diez primeras posiciones en 2025 descendieron en la edición de 2026, situándose en puestos inferiores: Rolls-Royce pasó al puesto 31, Harley Davidson al 41 y The Bosch Group al 13.

Las tres compañías que no fueron consideradas en la relación de las diez compañías con mejor reputación en 2025, pero que aparecieron entre las primeras diez posiciones en 2026 son: Samsung, Barilla, Levi Strauss & Co.

Reputación y valor no son lo mismo

Las compañías con mejor reputación no son las marcas más valiosas. De acuerdo con lo asentado en el reporte Kantar Brandz 2025 Most Global Brands, las marcas más valiosas fueron: (US$M) 1. Apple (1 millón 299 mil 655), 2. Google (944 mil 137), 3. Microsoft (884 mil 816), 4. Amazon (866 mil 118), 5. NVIDIA (509 mil 442), 6. Facebook (300 mil 662), 7. Instagram (228 mil 947), 8. McDonald´s (221 mil 079), 9. Oracle (215 mil 354), 10.- Visa (213 mil 348).

Ninguna de las marcas referidas en el mencionado reporte figura en la relación de las 10 marcas con mejor reputación en 2026, según el Global RepTrak 100.

Resulta interesante identificar en el Global RepTrak 100 las posiciones de las marcas más valiosas según lo establecido en el reporte Kantar Brandz 2025 Most Global Brands.

Posiciones de las marcas más valiosas en el ranking de reputación

Apple fue ubicado en la posición 81, Google en el sitio 51, Microsoft en el lugar 61, Amazon en el lugar 85 y NVIDIA en el puesto 14. Facebook, Instagram y McDonald’s ni siquiera fueron consideradas en la relación de las 100 marcas con mejor reputación. Oracle fue ubicada en la posición 89 y Visa en el sitio 36.

Posiciones de las marcas mejor reputadas en el ranking de valor

También resulta interesante ubicar en el reporte Kantar Brandz 2025 Most Global Brands las posiciones asignadas a las diez compañías con mejor reputación en el Global RepTrak 100.

The Lego Group (1), Rolex (4), Ferrari (6), Levi Strauss & Co., Barilla (9) y Canon (10) no fueron consideradas en la relación de las 100 marcas más valiosas, según lo establecido en el reporte Kantar Brandz 2025 Most Global Brands.

Adidas (2) se ubicó en el sitio 98; Samsung (3) en el lugar 78, Sony (5) en el sitio 92, y Mercedes-Benz (7) en la posición 100.

Inteligencia Artificial Generativa (IAG)

En 2026, señala el reporte realizado por RepTrak, los datos de alcance e impacto de canales “incluyeron la IA generativa como un punto de contacto independiente junto con los 13 micropuntos de contacto tradicionales que han definido nuestros informes sobre el panorama de canales durante los últimos 10 años”.

Esta incorporación, señala el reporte, “refleja la rápida aparición de la IA como una fuente a través de la cual las partes interesadas se forman activamente opiniones sobre las empresas”.

Efectivamente parece acertado haber incorporado la IAG en el imaginario del reporte Global RepTrak 100. Sin embargo, la información que ofrece el reporte sobre la forma cómo incorporó la IAG para establecer la reputación de las compañías resulta muy escueta.

El reporte además dedica un apartado al tema de la IAG, a la que considera un canal de comunicación que incide en la reputación de las compañías.

Si bien las empresas siguen siendo las artífices de su propia reputación, se afirma en el reporte, no son quienes la moldean en última instancia. La realidad “multiactor” implica que las mismas personas que forman opiniones también dan forma a las narrativas finales que las influyen.

Mientras que los demás canales ofrecen contenido que el usuario encuentra de forma pasiva o por costumbre, la IA ofrece respuestas a preguntas que el usuario formula activamente. No se consume pasivamente, sino que se busca activamente.

A pesar de reconocer la importancia de la IAG, y utilizarla como un “canal” que fue objeto de la investigación que sustenta el reporte, OpenAI, la firma que desarrolló

ChatGPT no figura en la relación de las 100 marcas más valiosas consideradas por RepTrak en la reciente edición de su reporte.