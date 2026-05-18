Ante el riesgo del ocaso y desencanto del edén algorítmico

El fin de la inocencia

Hace no tanto, entrar en un laboratorio de inteligencia artificial (IA) evocaba una sensación cercana a la de cruzar el umbral de un templo del humanismo secular.

Los fundadores de OpenAI, DeepMind y Anthropic entonces no hablaban de márgenes ni de cuotas de mercado, sino de curar el cáncer, afrontar la crisis climática y liberar a la humanidad de la "tiranía del trabajo manual".

La IA no era considerada como un producto, sino como una promesa civilizatoria: un Prometeo digital capaz de inaugurar un nuevo renacimiento.

Hoy, la utopía se desvanece. Lo que nació como un proyecto orientado a "asegurar que la IA beneficie a toda la humanidad" se ha transformado, con velocidad vertiginosa, en una carrera comercial feroz. El filósofo ha cedido el paso al ejecutivo de ventas, y el laboratorio de investigación se parece cada vez más a una fábrica de chatbots diseñada para capturar tráfico, retener atención y maximizar ingresos.

Del ideal abierto al cerrojo corporativo

Uno de los signos más visibles de este cambio está en el lenguaje. Resulta difícil no ver la ironía en que la empresa más influyente del sector se llame OpenAI. El ideal de transparencia y colaboración (la convicción de que una tecnología tan poderosa no debía quedar en manos de unos pocos) ha perdido peso frente a la lógica competitiva. El "código abierto" ya no se presenta como un deber moral, sino como una desventaja estratégica.

Bajo el argumento de la "seguridad", las grandes tecnológicas han levantado muros de opacidad. Sostienen que ocultar la arquitectura de sus modelos protege al mundo de actores maliciosos, pero detrás de ese discurso también opera un cálculo económico evidente. En la práctica, la seguridad se ha convertido en un eufemismo eficaz para el proteccionismo comercial. La promesa de democratizar el conocimiento ha terminado canjeada por el modelo de suscripción mensual.

El coste del cómputo y la dependencia del capital

¿Por qué se produjo este giro hacia un mercantilismo más descarnado? La respuesta combina física y capital. Desarrollar una IA de frontera ya no depende de tres genios en un garaje, sino de una infraestructura descomunal. La potencia de cálculo necesaria para entrenar los modelos más avanzados crece de forma exponencial y, con ella, también crecen la factura energética y el coste de los chips.

El imperio del lucro

Cuando entrenar un modelo exige miles de millones de dólares, la filantropía deja de ser sostenible como principio rector. Los desarrolladores acaban subordinados a los gigantes del cloud computing (Microsoft, Google o Amazon), cediendo autonomía a cambio de acceso a infraestructura. En ese acuerdo de conveniencia, las visiones fundacionales suelen ser la primera renuncia de la junta directiva.

Sam Altman y Elon Musk cofundaron OpenAI con la ambición de adelantarse a Google y, en particular, a Demis Hassabis, en el desarrollo de una inteligencia artificial general.

Según esta visión, Musk estaba especialmente preocupado por la posibilidad de que Google y Hassabis llegaran a controlar lo que consideraba la tecnología más poderosa del mundo.

La demanda de Elon Musk contra OpenAI y la reciente oleada de acuerdos entre empresas de IA y el Pentágono demuestran hasta qué punto la industria se ha alejado de la narrativa altruista que siempre ha defendido.

La inteligencia artificial como producto de consumo

Lo que observamos es una progresiva "comoditización" de la inteligencia. En vez de priorizar herramientas capaces de ampliar los límites de la ciencia o del conocimiento, el mercado se llena de soluciones orientadas a automatizar tareas rutinarias y escalar experiencias mediocres.

Entre los ejemplos más visibles están:

Correos electrónicos generados a partir de plantillas impersonales.

Imágenes sintéticas que saturan las redes con un esteticismo repetitivo.

Sistemas de atención al cliente diseñados más para contener al usuario que para ayudarlo.

La carrera actual no persigue la "Verdad" ni la "Belleza", sino el dominio del ecosistema. Si Google integra IA en su buscador, no lo hace para volvernos más sabios, sino para impedir que Microsoft le arrebate el control de la publicidad digital.

La IA se ha convertido en una función más de la productividad ofimática, en un accesorio estratégico dentro de la guerra entre plataformas. El sueño de una superinteligencia aliada de la especie se ha rebajado al de un asistente que resume reuniones de Zoom que quizá nunca debieron celebrarse.

El riesgo del desencanto

El problema de este giro no es únicamente económico, también es existencial. Al orientar la IA hacia el beneficio inmediato, se relegan riesgos sistémicos que los propios desarrolladores prometieron vigilar. Entre ellos destacan:

La desinformación a escala industrial.

La erosión de la propiedad intelectual.

La persistencia y amplificación del sesgo algorítmico.

Lo preocupante es que estos problemas ya no se tratan como cuestiones que deben resolverse antes del lanzamiento, sino como externalidades tolerables en la carrera por llegar primero al mercado.

Si la IA es, de verdad, uno de los inventos más decisivos de nuestra historia, tratarla con la misma ética con la que se lanza una nueva red social de vídeos cortos constituye una irresponsabilidad histórica. Cuando la utopía se desvanece, queda un terreno cínico en el que la innovación ya no se mide por el bienestar que produce, sino por su impacto en la cotización bursátil.

¿Es posible recuperar la promesa original?

Aún hay voces dentro de la industria que reclaman un regreso a los principios fundacionales, aunque hoy compiten con el ruido ensordecedor de los centros de datos y la presión de los inversores. Para que la IA vuelva a representar una promesa de futuro, y no solo una herramienta de extracción de datos, hacen falta decisiones que el mercado, por sí solo, no tomará.

Eso implica, al menos:

Un marco regulatorio que no esté dictado por los lobbies tecnológicos.

Inversión pública sostenida en una IA orientada al bien común.

Mecanismos de supervisión que prioricen impacto social, transparencia y responsabilidad.

La utopía no muere porque la tecnología fracase, sino porque el sistema que la alberga solo sabe traducir el progreso en acumulación.

Si dejamos que la lógica comercial decida el destino de la inteligencia artificial, habremos reducido el fuego de Prometeo a un electrodoméstico de suscripción: útil, rentable y profundamente insuficiente mientras, alrededor, avanza la deshumanización.