Musk contra Altman: La batalla por el alma de la Inteligencia Artificial

El martes 28 de abril, en Oakland, California dio inicio el juicio entre Elon Musk y Sam Altman, el cual va más allá del control sobre OpenAI.

El enfrentamiento legal entre dos de los grandes barones de la Inteligencia Artificial (IA) —Elon Musk y Sam Altman— admite ser considerado como una encrucijada histórica: el juicio que podría definir quién —y bajo qué valores— dictará el futuro de la IA.

1. Los Antecedentes: El sueño del código abierto

OpenAI nació en diciembre de 2015 en San Francisco, California. Su misión era clara y profundamente ética: garantizar que la Inteligencia Artificial General (IAG) fuera desarrollada como código libre y en beneficio de la humanidad.

Entre sus fundadores figuraban expertos en IA y acaudalados inversores, como Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman e Ilya Sutskever.

Los fundadores buscaban evitar que una tecnología tan potente fuera secuestrada por los intereses comerciales de una sola entidad (señalaban directamente a Google).

Musk se convirtió en el principal promotor financiero del proyecto, aportando decenas de millones de dólares bajo la garantía de que el conocimiento generado por la firma sería open source.

2. El quiebre y el giro corporativo

La armonía fundacional se rompió en 2018. Musk abandonó la junta directiva alegando posibles conflictos de interés con los avances de IA en Tesla.

Sin embargo, tras bambalinas, se rumora que su salida fue el resultado de un intento fallido por asumir el control total de la organización, una propuesta que fue rechazada tajantemente por Altman y su círculo cercano.

El verdadero punto de inflexión ocurrió en 2019. Bajo el argumento de que el desarrollo de una IAG requería capitales astronómicos, OpenAI anunció su transición hacia un modelo de "beneficios limitados" (capped-profit). Esta metamorfosis permitió la entrada de Microsoft, que inicialmente invirtió mil millones de dólares, cifra que se disparó a diez mil millones adicionales en 2023.

Para Musk, esto no fue una evolución, sino una traición al espíritu fundacional: la transformación de OpenAI en una suerte de "departamento de desarrollo" cerrado para Microsoft. OpenAI había escapado de la fatalidad de Google para caer en las garras de Microsoft.

Las relaciones entre OpenAI y Microsoft efectivamente son muy estrechas. Los sistemas informáticos de OpenAI se ejecutan en una plataforma de supercomputación basada en Azure, producto de Microsoft.

En 2024 las diferencias entre Elon Musk y Sam Altman se agudizaron con el lanzamiento de GPT-4. Musk argumentó que OpenAI ya no es "Open" (abierta). Musk nuevamente afirmó que la firma se había convertido en una subsidiaria de Microsoft, optimizando algoritmos para maximizar ganancias en lugar de priorizar la seguridad humana.

Tabla 1. Comparativa de Visiones: El Conflicto en Conceptos

Concepto Visión Original (2015) Realidad Actual (Post-2019) Estructura Organización sin fines de lucro. Modelo híbrido de "beneficios limitados". Transparencia Código abierto para toda la humanidad. Modelos cerrados y algoritmos bajo licencia. Aliado Principal Independencia total de Big Tech. Alianza e inversión masiva de Microsoft. Objetivo Impedir el control por una sola entidad. Desarrollo acelerado mediante capital privado.

3. Musk vs OpenAI

El juicio se encuentra a cargo de la jueza de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, Maria Yvonne Gonzalez Rogers. El veredicto no será decidido por el jurado: lo decidirá la jueza.

Si bien Musk ha retirado algunos cargos de fraude, mantiene la presión sobre el enriquecimiento ilícito y el incumplimiento del deber fiduciario.

OpenAI sostiene que Musk simplemente está intentando sabotear a su principal competidor tras haber intentado concretar la compra hostil de OpenAI. Musk es dueño de la firma xAI, competidora directa de OpenAI

A principios de 2025, OpenAI rechazó unánimemente una oferta hostil de compra impulsada por Elon Musk, valorada en aproximadamente 97.400 millones de dólares.

Musk denuncia un "incumplimiento de fideicomiso caritativo". Si una empresa puede recaudar fondos y atraer talento bajo la promesa del "bien común" y luego transformarse en una entidad de lucro masivo valorada en casi 1 billón de dólares, se sienta un precedente peligroso donde la filantropía sirve como incubadora gratuita para monopolios privados.

Sin embargo, en el contrainterrogatorio realizado la semana pasada a Musk, a cargo del abogado principal de OpenAI, William Savitt, fueron presentados documentos internos y comunicaciones de 2017 y 2018, que muestran las presiones ejercidas por Musk para convertir a OpenAI en una empresa con ánimo de lucro bajo su control.

El contenido de los correos electrónicos y documentos internos desmitifica la narrativa de "misión humanitaria" de las Big Tech. La importancia de la demanda radica en que obliga a OpenAI a rendir cuentas sobre por qué modelos como GPT-4 pasaron de ser abiertos (Open) a cerrados, y si esa decisión fue técnica o puramente competitiva.

Tabla 2. Cronología de la Demanda (2024-2026)

Fecha Febrero 2024 Musk presenta la demanda inicial en San Francisco por incumplimiento de contrato, alegando que OpenAI abandonó la misión de beneficio público. Junio 2024 Musk retira voluntariamente la demanda original justo antes de una audiencia clave, sin ofrecer explicaciones. Agosto 2024 Musk vuelve a demandar a OpenAI y a Sam Altman en un tribunal federal, añadiendo acusaciones de extorsión y manipulación. Abril-mayo 2026 El caso llega a juicio. Musk exige hasta $134,000 millones en daños (indicando que serán destinados a fines benéficos) y la destitución de los actuales directivos de OpenAI.

4. IAG: ¿Propiedad privada o patrimonio de la humanidad?

El litigio actual no es solo una disputa de egos entre multimillonarios. Lo que el tribunal de Oakland debe decidir tiene implicaciones éticas y existenciales profundas:

¿Transparencia o lucro? : ¿Debe una tecnología capaz de transformar la civilización ser un secreto comercial o un bien público?

: ¿Debe una tecnología capaz de transformar la civilización ser un secreto comercial o un bien público? La definición de IAG : Si OpenAI logra crear una inteligencia que supere al ser humano, ¿seguirá bajo el control de una junta directiva o debería pasar a manos de la humanidad?

: Si OpenAI logra crear una inteligencia que supere al ser humano, ¿seguirá bajo el control de una junta directiva o debería pasar a manos de la humanidad? Responsabilidad legal: Musk busca que se obligue a la empresa a regresar a sus raíces de código abierto, mientras que Altman defiende la necesidad de proteger la tecnología de usos malintencionados mediante el secretismo.

La demanda de Musk sostiene que el lanzamiento de modelos cerrados como GPT-4 ya constituye una forma de IAG que no debería estar sujeta a licencias comerciales exclusivas.

Por su parte, Altman defiende que el camino hacia una IA segura requiere de recursos que solo el mercado privado puede proveer y que el secretismo actual es una medida de seguridad necesaria para evitar usos malintencionados.

5. Conclusión

Más allá de quién gane la batalla legal, el caso pone sobre la mesa el dilema más crítico de nuestra era: ¿Puede la tecnología más poderosa jamás creada por el hombre estar sujeta únicamente a las leyes de la oferta y la demanda?

Si el tribunal falla a favor de Musk, OpenAI podría verse obligada a abrir sus algoritmos, democratizando el acceso, pero planteando riesgos de seguridad inéditos. Si Altman prevalece, se consolidará un modelo donde el futuro de la inteligencia reside en servidores privados, protegidos por muros de pago.

Lo que está en juego en Oakland no es solo el dinero de dos millonarios, sino el diseño mismo de nuestra próxima realidad evolutiva.

Independientemente de quién gane el juicio, la demanda de Musk ya ha cumplido una función vital: ha forzado una auditoría pública sobre el alma de la inteligencia artificial. El veredicto definirá si la tecnología más potente de nuestra era será un bien público o el activo privado más valioso de la historia.