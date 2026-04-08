La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se realiza una auditoría de un proceso de adquisición de vehículos, luego de que se señaló que supuestamente Julio Scherer Ibarra estaba relacionado.

En su conferencia mañanera de este miércoles 8 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Paro leyó una comunicación del secretario de Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, quien señaló que el procedimiento de adquisición se realizó por licitación pública internacional, bajo la cobertura de tratados en la que participaron 28 empresas, tanto nacionales como extranjeras sin que se presentara ninguna queja.

“A mayor abundamiento, la empresa hizo entrega extemporánea de 10 vehículos, por lo que de conformidad con la ley se le aplicó una penalización de cerca de un millón de pesos, circunstancia que demuestra que se aplicó la normatividad establecida en la materia sin ningún favoritismo.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional este miércoles 8 de abril de 2026. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

“No obstante lo anterior, y con objeto de transparentar la forma en que se asignó este contrato, ya ordené- es una nota que me envía el general secretario- ya ordené a la Inspección y Contraloría General del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional que realice una auditoría en este procedimiento de adquisición para verificar que se haya materializado en estricto cumplimiento de la ley de adquisiciones.

“Y en caso de encontrar alguna irregularidad, se dé vista al órgano interno de control para deslindar responsabilidades”, comunicó el titular de la Sedena.

Sheinbaum niega influencia de Julio Scherer Ibarra en su administración

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el exconsejero jurídico en el sexenio pasado tenga influencia en su administración para hacer contratos.

En su conferencia mañanera de este martes 7 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que hace mucho que no ve a Scherer Ibarra, desde que entró a la Presidencia.

“Ni Julio Scherer, ni mis hijos, ni mi marido, ni mis amigos, ni nadie, absolutamente nadie que haya sido cercano a mí o que sea cercano a mí, tienen instrucción todos los servidores públicos de no recibir absolutamente a nadie.

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Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa de este 8 de abril desde Palacio Nacional (08/04/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

“Afortunadamente mis hijos se dedican a otras cosas, mi madre tiene una carrera académica y mis familiares no participan de ninguna manera en acciones de este tipo. Pero si llegara a ocurrir, tienen instrucción de no recibirlos, nadie. No puede haber ninguna influencia de ningún tipo para ninguna contratación en el gobierno, ninguna.

“Ni la hago de manera personal, ni oriento a quién se debe contratar y tiene prohibido cualquier servidor público hacer una contratación vinculada con alguna sugerencia o alguna recomendación, todo debe hacerse de manera transparente”, declaró.

Aseveró que en algún momento ella y Julio Scherer Ibarra fueron cercanos, “pero ahora, como ustedes podrán comprender, hay muchas personas, muchas, que ya no veo porque uno en este puesto tiene uno pocos amigos”.

“Nosotros no toleramos la corrupción, eso tiene que quedar muy claro, y no hay impunidad”, declaró la Presidenta al señalar que hay remoción de servidores públicos cuando se detectan irregularidades.

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