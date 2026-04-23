En el marco de la iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en materia de vivienda y rentas justas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que en la capital del país adquirir vivienda es complicado además de que existe gentrificación.

“La vivienda particularmente en la Ciudad de México se ha incrementado muchísimo, las rentas y la compra de vivienda. Bueno, ustedes lo saben, todos los que viven en la ciudad saben la dificultad que es adquirir una vivienda y procesos que se llaman de gentrificación que se han dado en varios lugares”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 23 de abril, la mandataria señaló que no está en contra del desarrollo inmobiliario, sin embargo, este debe realizarse siguiendo la ley y en lugares con servicios públicos y agua potable.

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Expertos plantean frenar la transformación de viviendas en hoteles o departamentos Airbnb. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

“Platiqué con la Jefa de Gobierno el lunes, vale la pena que se conozca que ha tenido varias mesas de trabajo con desarrolladores inmobiliarios. (...) Ha habido varias mesas de trabajo en la Ciudad de México, donde se ha incorporado la opinión, tanto de los habitantes de la ciudad como de desarrolladores inmobiliarios. Entonces, es compatible el derecho a la vivienda con el desarrollo inmobiliario, pero también tiene que haber construcción de vivienda social”, explicó.

La Jefa del Ejecutivo reiteró que durante su administración se planteó la meta de construir un millón 800 mil viviendas cuyo costo no sobrepase los 700 mil pesos. Por lo que, dijo, mantendrá conversaciones con la mandataria capitalina para garantizar el acceso a la vivienda y regular el aumento de las rentas.

“Aquí en la ciudad no se puede encontrar una vivienda en menos de 4 millones de pesos, no sé, un departamento pequeño. Y 4 millones ya hay ciertas zonas donde el metro cuadrado está a los niveles de Nueva York o de ciudades de otras partes del mundo cuando los ingresos no son equivalentes”, apuntó.

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Sheinbaum Pardo mencionó que Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (Sedatu) estará en contacto con Clara Brugada Molina para acordar la construcción de viviendas accesibles y rehabilitar edificios abandonados.

“Y hay algunas zonas de la ciudad que tienen mucho potencial para que haya vivienda social y al mismo tiempo para que se desarrolle vivienda”, dijo al recordar su gestión en la Jefatura de Gobierno, cuando identificaron potenciales edificios para rentar en el Eje Central, Tacuba y Avenida Chapultepec.

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