Luego de que el Senado de la República aprobó invitar a la gobernadora Maru Campos Galván, para que explique la presencia de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio su visto bueno a que otros mandatarios estatales sean llamados a aclarar sus acciones.

“Y ayer se dijo que se llame a otro gobernador a comparecer, que se llame a cualquier gobernador a comparecer sobre cualquier tema. Eso no es lo que estamos discutiendo”, expresó la mandataria durante la conferencia matutina de este jueves 23 de abril.

El coordinador de la bancada panista, Ricardo Anaya Cortés, dijo que su partido votaría a favor de la asistencia de la mandataria chihuahuense al Senado para “dar clases de cómo se combate al crimen organizado”, pero exigió que también se cite a los gobernadores morenistas de Sinaloa, Rubén Rocha, y Baja California, Marina del Pilar Olmedo, para que expliquen sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

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“¿Qué les exigimos? Que con esa misma vehemencia, y no se queden callados como momias, contesten la pregunta. ¿Están de acuerdo en que venga Rocha Moya, gobernador morenista de Sinaloa, a explicar sus vínculos con el Mayo Zambada? ¿Están de acuerdo que venga la gobernadora de Baja California a explicar por qué le quitaron la visa y las actividades ilícitas de su esposo? Que venga la gobernadora de Chihuahua, estamos orgullosos. Vamos a ver si también vienen los narcogobernadores de Morena”, retó el senador.

Al respecto, Sheinbaum Pardo reprochó que en los últimos meses, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) han dado entrevistas a medios de comunicación estadounidenses para hablar mal del gobierno de México y hasta han solicitado la intervención de Donald Trump para combatir a grupos criminales.

“Tienen una visión tan antipatriota, ellos son los que van a Estados Unidos a hablar mal del gobierno de México y a pedir la intervención. Nosotros no, nuestra visión, le he dicho en persona al presidente Trump, se lo he dicho por teléfono al presidente Trump, se lo he dicho al embajador de Estados Unidos, pero además lo increíble es que hemos avanzado bajo esa característica de coordinación, pero no subordinación”, dijo.

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Acusó que los senadores panistas comparten la visión del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, además que la única prueba de que funcionarios estaban coludidos con narcotraficantes es que está detenido el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

“Dicen, ‘la presidenta, no quiere nada con el gobierno de Estados Unidos. La presidenta ni siquiera le dio las condolencias a las personas que fallecieron. La presidenta se niega a recibir apoyo de los Estados Unidos porque en realidad no quiere atender la seguridad en el país. La presidenta no quiere llegar a acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos’, porque imagínense, ellos (dicen) que hay colusión con la delincuencia”, mencionó.

La Jefa del Ejecutivo expresó que existe buena colaboración con Estados Unidos, siempre y cuando se cumpla la normatividad de las leyes, especialmente la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, reiteró que busca respeto y confianza mutua, a comparación de figuras políticas del PAN.

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“Ellos tienen una visión de subordinación. Ellos vienen de una historia del conservadurismo en México. Ellos provienen de Santa Anna. Ellos provienen de aquellos mexicanos que fueron a buscar que Maximiliano viniera a gobernar a México. Ellos defienden a Porfirio Díaz”, aseguró Sheinbaum Pardo.

Reiteró que la capacitación y entrenamiento por parte de agentes de Estados Unidos tiene que ser avalada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y dependencias de seguridad en el marco de las leyes mexicanas.

Además, reiteró que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cuestionará a la gobernadora Chihuahua, Maru Campos Galván, sobre por qué no informó a la cancillería sobre la entrada de agentes estadounidenses.

“Tenemos que averiguar primero qué convenios hay, qué acuerdos hay. Es parte de lo que el secretario García Harfuch le va a preguntar a la gobernadora de Chihuahua. ¿Bajo qué elementos se hicieron estos acuerdos de colaboración y por qué no informó de ellos a la Secretaría de Relaciones Exteriores?”, dijo.

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