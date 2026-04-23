La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que intentó comunicarse con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, tras el fallecimiento de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia en territorio mexicano; sin embargo, no obtuvo respuesta.

Adelantó que la Mandataria estatal sostendrá este jueves una reunión presencial con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante su conferencia, Sheinbaum detalló que buscó establecer contacto directo con la gobernadora a través de su equipo cercano, pero no fue posible concretar la comunicación.

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La gobernadora Maru Campos destacó en el Centro de Convenciones los avances en inversión y seguridad. Foto: Especial

"La busqué ayer. No estaba en la oficina, contestó el secretario particular… ya no hubo comunicación”, explicó. No obstante, confirmó que Campos Galván acudirá a las oficinas de Seguridad federal para reunirse con García Harfuch.

Sobre el fallecimiento de los ciudadanos estadounidenses, la Presidenta subrayó que su gobierno expresó desde el primer momento sus condolencias tanto públicamente como en comunicación directa con autoridades diplomáticas de Estados Unidos.

En ese contexto, respondió a los señalamientos surgidos desde la Casa Blanca, encabezada por Donald Trump, donde se pidió una mayor muestra de empatía.

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“Lo primero que dije aquí en la mañanera fue mis condolencias por el fallecimiento de estos ciudadanos estadounidenses… primero está lo humano, la solidaridad con sus familias”, sostuvo.

Añadió que esta postura es una “obligación moral y ética”, independientemente de cualquier consideración política o legal.

Sheinbaum puntualizó que, tras el posicionamiento humanitario, corresponde esclarecer las condiciones en las que los agentes operaban en México, particularmente su posible colaboración con autoridades locales de Chihuahua.

Indicó que este análisis deberá apegarse a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

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